Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan Tarihi Savunma Anlaşması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin, "Bu önemli anlaşma bölgemizde güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesinin yanı sıra, ticaretin, yatırımların ve ekonomik iş birliklerinin daha güçlü bir zeminde ilerlemesine de katkı sağlayacaktır" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin açıklama yaptı. Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, anlaşmanın kardeş ülkelerin güvenlik ve savunma alanındaki dayanışmasını yeni bir seviyeye taşıyan tarihi bir adım olduğunu belirterek, "Bu önemli anlaşma, bölgemizde güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesinin yanı sıra, ticaretin, yatırımların ve ekonomik iş birliklerinin daha güçlü bir zeminde ilerlemesine de katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

"Türkiye Yüzyılı; güvenlikte, diplomaside ve ticarette güçlü Türkiye'nin yüzyılıdır"

Anlaşmanın ayrıca 3 ülke tarafından ortaya konan güçlü bir irade olduğunu aktaran Bolat, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye ; güçlü ekonomisi, üretim kapasitesi, savunma sanayii ve etkin diplomasisiyle bölgesinde istikrarın ve iş birliğinin öncü ülkelerinden biri olmaya devam ediyor. Mekke-i Mükerreme'nin manevi atmosferinde, mukaddes Kabe-i Muazzama'nın yanı başında üç kardeş ülke tarafından ortaya konan bu güçlü iradenin; bölgemize huzur, milletlerimize refah, İslam dünyasına birlik ve dayanışma getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Türkiye Yüzyılı; güvenlikte, diplomaside ve ticarette güçlü Türkiye'nin yüzyılıdır."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı