Bakan Bak, Terörsüz Türkiye sürecinde sporun gücüne dikkati çekti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Terörsüz Türkiye sürecinde sporun birleştirici gücüne dikkati çekerek, "Daha önce Cudi Dağı'nda roket sesleri varken şimdi raket sesleri var. Yani orada spor aktiviteleri var" dedi.

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında bir dizi programlara katılmak üzere Zonguldak'a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dedeman Otel'de basın mensuplarıyla bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Bak, "Terörsüz Türkiye sürecine ve gençliğin bu süreçteki rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğini belirten Bak, Terörsüz Türkiye sürecinin başarılı olması için teşkilatlarla birlikte ülkenin dört bir yanında vatandaşlarla yüz yüze görüştüklerini söyledi.

Bak, 40-45 yıllık terör sorununun geride bırakılarak geleceğe güvenle bakılması açısından sürecin önem taşıdığını ifade etti.

"Cudi Dağı'nda roket sesleri varken şimdi raket sesleri var"

Sporun birleştirici ve iyileştirici gücüne inandıklarını vurgulayan Bak, gençlerin kaynaşmasını sağlayacak projeler hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Terörsüz Türkiye sürecinde sporun gençleri bir araya getiren önemli bir araç olduğuna işaret eden Bak, şöyle konuştu:

"Biz özellikle sporun birleştirici gücüne, iyileştirici gücüne inanıyoruz ve bu nedenle de pek çok spor faaliyetiyle beraber gençlerimizin kaynaşmasına imkan sağlayacak projeleri gerçekleştiriyoruz. Daha önce Cudi Dağı'nda roket sesleri varken şimdi raket sesleri var. Yani orada spor aktiviteleri var. Şırnak'ta, Hakkari'de, Diyarbakır'da, Van'da her yerde spor faaliyetleriyle beraber biz sahadayız. Gençlerimize dokunuyoruz. Gençlerin bu süreçte de etkin bir rol almasını, sporun etkin gücünü ortaya koymasını sağlıyoruz."

"Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak istiyoruz"

Gençlerin spor yapmasını ve sosyalleşmesini önemsediklerini aktaran Bak, dijital bağımlılık ve uyuşturucu başta olmak üzere kötü alışkanlıklardan uzak durulmasında sporun önemli bir rol üstlendiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın spora verdiği destekler sayesinde uluslararası organizasyonlar da gerçekleştirdiklerini anlatan Bak, Formula 1'in, 2027 yılından itibaren beş yıl boyunca Türkiye'de yapılacağını ve bunun spor turizmi açısından da çok önemli bir süreç olduğunun altını çizdi.

Bak, "Yine 2027'de Avrupa Oyunları'nı biz İstanbul'da gerçekleştireceğiz. 2018 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı gerçekleştireceğiz. Yine malumunuz, biliyorsunuz, Filenin Sultanları yaklaşık bir ay önce ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Dünya Milletler Ligi'nde şampiyon oldu. Basketbolcularımız 2025 yılında Avrupa ikincisi oldu, Dünya Kupası'na katılıyorlar. Güreşçilerimiz, tekvandocularımız, masa tenisi sporcularımız ve pek çok sporcumuz hep bu bayrağı dalgalandırmak için Türkiye'nin dünyanın dört bir yanında müsabakalara katılıyor" şeklinde konuştu.

Amatör spor kulüplerine destek vermeyi sürdüreceklerini ifade eden Bak, Zonguldak ve ilçelerinde spor altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımların devam edeceğini bildirdi.

Bak, Zonguldak'ta hem Zonguldakspor'a hem de amatör spor kulüplerine hizmet edecek saha ve tesisler yapmayı planladıklarını kaydederek kent merkezi ve ilçelerdeki spor yatırımlarına ilişkin bilgi verdi.

"Özellikle burada öğrencilerimizin barınma konusuyla ilgili Ereğli'de bir öğrenci yurdumuzu tamamladık" diyen Bak, "Bin 150 kapasiteli. Onu aştık, bitti. Yeni bir yatırımımız var. Yine öğrenci yurdumuz kampüsün içerisinde. Onun da inşaatı devam ediyor. Onu da 2027-2028 eğitim öğretim yılına yetiştireceğiz ve öğrencilerimize bu imkanları sağlamış olacağız" ifadelerine yer verdi.

Zonguldak Stadı için talepte bulunulduğunu hatırlatan Bak, "Zonguldak'a güzel bir stadyum kazandırmak istiyoruz. Arkadaşlarımız da onun çalışmasını yapacak. Gerçekten güzel bir proje. Onu da gerçekleştirdiğimiz zaman, biliyorsunuz, Zonguldakspor'a, futbolcuları destekleyen, sporu destekleyen bir ortam olacak. Yaklaşık 8-10 bin kişinin izlediği bir takım. Onlara da buradaki bütün takımlara da başarılar diliyoruz. Tabii biz, dediğim gibi, sahadayız. Biz spor konusunda bütün arkadaşlarımızın talep ettiği yatırımları gerçekleştirmeye çalışıyoruz" dedi.

Terörsüz Türkiye sürecinde gençlerin toplumsal hayata katılımının ve sporla buluşmasının önemine dikkati çeken Bak, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve sorunları dinlemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Bakan Bak, programa katılan farklı partiden katılımcılara rozet takdiminde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı