Bak ile Erdoğan, D.T. Şehitkamil Sahnesi ve AGRO Park'ı inceledi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu refakatinde D.T. Şehitkamil Sahnesi ve AGRO Park'ı gezerek inceledi. Başkan Fadıloğlu, projelere ilişkin bilgi paylaşımında bulundu.

D.T. Şehitkamil Sahnesi ve AGRO Park'ın son ziyaretçileri, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Mesut Bozatlı, Bünyamin Bozgeyik, İrfan Çelikaslan, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Murat Özgüler, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, AK Parti Gaziantep Kadın Kolları Başkanı Feray Yılmaz, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz katıldı.

İnceleme sırasında D.T. Şehitkamil Sahnesi ve AGRO Park'ın işleyişi ve teknik özellikleriyle ilgili detay bilgiler paylaşan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, program esnasında kendisine yöneltilen tüm soruları cevapladı.

D.T. Şehitkamil Sahnesi

Devlet Tiyatroları Şehitkamil Sahnesi 9.000 metrekare arsa üzerinde bodrum, zemin kat, birinci kat ve sofita katından oluşan büyük bir komplekstir. D.T. Şehitkamil Sahnesi'nin toplam kapalı alanı 12.900 metrekaredir. 480 metrekareye sahne alanı içerisinde üç ayrı bölmeli hareketli sahnenin yanı sıra 80 metrekare hareketli orkestra alanı ve hareketli ön panel bulunmaktadır. Sahne yüksekliği 21,50 metredir. Ayrıca tiyatro sahnesinin ihtiyaçları dahilinde kontrol ve kumanda odaları, simultane ve takip odaları, yan sahne girişleri, hareketli portal, kedi yolları, sahne içi merdiven ve asansörler yer almaktadır. Sahnede 150 metrekare dekor ve depolama alanı bulunmaktadır. Bunun haricinde kırkar metrekarelik dört ayrı sanatçı hazırlık odası vardır. Sanatçı hazırlık odalarında duş ve WC mevcuttur. 60 metrekarelik yeşil oda, tiyatro idare odaları, kostüm depo ve hazırlık odaları, makyaj hazırlık odaları, terzi odası, ses kayıt stüdyosu, VIP salonu ve dinlenme alanları; sanatçı odaları, dekor odası ve VIP salonu için ayrı giriş ve çıkışlar komplekse dahildir. D.T. Şehitkamil Sahnesi'nde beşer kişilik iki ayrı loca bulunmaktadır. Tiyatro sahnesinde güvenlik ve gişe alanı, kamera yayın odası, kitap sergi ve satış ünitesi, 1.100 metrekare ana fuaye ve bekleme alanı, teras dinlenme alanı, teknik alanlar, giriş-danışma-vestiyer alanı, teknik uygulama atölyeleri ve eğitmen odaları bulunmaktadır. Devlet Tiyatroları Şehitkamil Sahnesi'nde 1.300 metrekarelik ana kütüphane ve okuma salonu, 150 metrekarelik çocuk kütüphanesi, 150 metrekarelik gece kütüphanesi, 550 metrekarelik genç okuma salonu ve 150 metrekarelik seminer salonu bulunmaktadır. Bireysel ve grup çalışma atölyeleri; piyano, gitar, keman atölyeleri bu komplekste bulunmaktadır. Tiyatro binasında kafeterya, bahçe, teras alanı, bay-bayan mescit alanları da yer almaktadır. 250 araçlık 3.200 metrekare kapalı otoparkın yanında 80 araçlık 2.000 metrekare açık otopark da vatandaşın hizmetindedir. Ayrıca VIP araçlar için 20 araçlık bir otopark alanı mevcuttur. Anneler Parkı ile iç içe açık amfi ve etkinlik alanları, yeşil alan ve meydan düzenlemesi ile bütünleşmiştir.

AGRO Park

AGRO Park, 31.700 metrekare alan üzerinde; çocuklara, bölgeye ve Gaziantep'e özgü tarımsal ürünlerin nasıl yetiştiğini teorik ve uygulamalı eğitimlerle öğretmek amacı ile tasarlanmıştır. AGRO Park içerisinde, meyve bahçeleri, bostan, tropik bitkiler ve meyveler serası, topraksız tarım serası, su değirmeni, su tulumbası, geçmiş dönemlerde kullanılan tarım aletleri, modern tarım aletleri, WC, eğitim ve satış binası yapılmıştır. Ayrıca alanda 24 saat güvenlik ve sürekli bakım için elemanlar bulunacaktır. Alandaki yağmur suyu toplanarak bahçe sulamada kullanılacaktır. Güneş panelleri, rüzgargülü ve su değirmeninde üretilen elektrik alanda kullanılarak alanın kendi kendine yeterek sürdürülebilirliği sağlanmaktadır. Kompost alanı ile çürüyen meyveler ve sebzeler gübreye dönüştürülecektir. Çocuklarımızın doğayla iç içe olmasını sağlamak amacıyla bitkilerin yetiştirilme ekolojilerine göre farklı bahçelerin bulunduğu (Tropik bitkiler ve meyveler, Akdeniz, Avrupa) 1.800 metrekarelik sera tasarlanmıştır. Bu sayede farklı iklimlerde yetişen bitkiler hakkında da bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır. Park alanında 830 metrekarelik yenilebilir bitkilerle bostan alanlarımız ve 12.500 metrekare meyve bahçesi oluşturulacaktır. Öğrenciler ile uygulamalı dersler yapılacaktır. 550 metrekare workshop atölye alanında, Gaziantep'e özgü yöresel lezzetlerin nasıl yapıldığını anlatan videolarla zenginleştirilecek eğitim salonlarında yiyeceğin serüveni anlatılacak. Peynir, pekmez, salça, nar ekşisi gibi ürünlerin yapımlarının anlatılacağı sinevizyon odası, bir sonraki yıl kullanmak için ürünlerden tohum alma ve saklama için tohum atölyesi ve permakültür eğitimi gibi birçok eğitimin verileceği atölyeler planlanmaktadır. Park alanında yetiştirilen ürünlerin sergilendiği alan, 300 metrekare geçmişten günümüze tarım aletleri sergilendiği alan,1 adet inek sağım ünitesi, 1 adet kümes,1 adet arıların öyküsü için arı kovanı, kompost alanı bulunacaktır. Geçişten gelen lezzeti yaşatmak adına buğdaylar, girişte bulunacak olan su değirmeninden üretilen elektrikle un değirmeninde öğütülecek. Ayrıca yetiştirilen meyve ve sebzeler satış birimi sayesinde vatandaşlara da hizmet verecektir. - GAZİANTEP