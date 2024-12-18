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Aynur Çakar, Zonguldak Yöresel Ürünlerini Tanıtıma Kazandırdı

Aynur Çakar, Zonguldak Yöresel Ürünlerini Tanıtıma Kazandırdı
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Zonguldak'ın yöresel ürünlerini koruma ve tanıtma çabalarıyla öne çıkan Aynur Çakar, Batı Karadeniz Tanıtım Günleri'nde bölgenin gastronomi kültürünü tanıtmak için önemli çalışmalar gerçekleştirdi.

Zonguldak'ın yöresel ürünlerinin kaybolmasını önleyen Aynur Çakar, Batı Karadeniz Tanıtım Günleri'nin yıldızı oldu.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yöresel ürünlerin tanıtımı ve kültürel çalışmalara katkılarıyla tanınan Aynur Abla, bölgedeki başarılı girişimleriyle dikkat çekiyor. "Çaycuma Manda Yoğurdu" ve "Aynur Ablanın Doğal Ürünleri" adıyla hizmet veren Aynur Çakar, bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimine destek vermek amacıyla önemli çalışmalara imza attı. Çakar, Zonguldak Manda Birliği'nin kurulmasına öncülük ederken, aynı zamanda Çaycuma Cumalı Kadınlar Kooperatifi'ni de hayata geçirerek bölgedeki kadın istihdamına ve yöresel ürünlerin tanıtımına katkı sundu.

Zonguldak, Bartın, Karabük Tanıtım Günleri etkinliğine katılan Çakar, bölgenin yöresel lezzetlerini tanıtmak amacıyla gastronomi çalışmalarını genişletti. Özellikle gurbette yaşayan bölge insanları, yöresel ürünlerin kendilerine ulaştırılmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, Aynur Çakar'ın çalışmalarına da ilgi gösterdi.

Yöresel ürünlerin tanıtımı ve bölge ekonomisine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Aynur Çakar, "Bölgemizin yöresel ürünlerini tanıtım günlerine getirerek gastronomi çalışmalarını genişletme gayretinde olduk. Özellikle gurbette olan bölge insanı tarafından yöresel ürünlerimiz büyük ilgi gördü. Bölgemizin lezzetleriNİ her yere ulaştırma gayretindeyiz" ifadelerine yer verdiler.

Tanıtım standında manda sucuğu, manda yoğurdu, kestane balı, ağda tatlısı gibi yöresel ürünler yer aldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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