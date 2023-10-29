Aydınlılar Senforock'la coştu

Aytepe Amfi Tiyatro'da düzenlenen Musa Göçmen Senfoni Orkestrası konserine binlerce Aydınlı katıldı. Göçmen, Aydınlılarla kendilerini bir araya getiren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıldönümünü birbirinden muhteşem etkinliklerle kutlamaya devam ediyor. Senforock projesiyle klasik müzikle rock müziği harmanlayan Musa Göçmen'in yönetimindeki orkestra seyircilerden büyük alkış aldı. Orkestra, Türk ve dünya rock müziğinin en güzel eserlerini seslendirdi.

"Cumhuriyet bir kadın devrimidir"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Cumhuriyet bir kadın devrimidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz' dediği akşamın üzerinden tam 100 yıl geçti. O günkü Cumhuriyet heyecanını bugün de yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun" ifadelerini kullandı. - AYDIN