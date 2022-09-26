Aydın yerel haberi... Kuşadası Belediyesi'nden 425 Öğrenciye Kırtasiye Malzemesi Desteği

Aydın Kuşadası Belediyesi, okulların açılmasıyla birlikte ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına eğitime destek olmak amacıyla 3 haftada toplam 425 öğrenciye kırtasiye malzemesi temin etti.

Kuşadası Belediyesi, 2022-2023 eğitim-öğretim dönemi başladığından bu yana ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına eğitime destek olmak amacıyla kırtasiye malzemesi temin etti. Okul yönetiminin isteğine uygun olarak temel kırtasiye malzemeleri dışında ihtiyaç durumuna göre çanta ve okul kıyafeti gibi paketler de hazırlayan belediye üç haftada 425 öğrenciye ulaştı. Paketlerin ulaştığı aileler, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkürlerini iletti. Paketler, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından ay sonuna kadar dağıtılacak.