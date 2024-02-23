Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde anaokulu öğrencileri mini mini matematik projesi kapsamında pazar alışverişi yaptı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde anaokulu öğrencileri mini mini matematik projesi kapsamında pazar alışverişi yaparak hem eğlendi hem de matematiği öğrendi.

'Mini mini Matematik' projesi kapsamında Bozdoğan Anaokulu öğrencileri, kapalı pazar yerinde alışveriş yaptı. Öğrencilere öğretmenler tarafından meslek grupları tanıtılarak esnaf ziyareti gerçekleştirildi. Mini mini matematik projesi hakkında bilgilendirmelerde bulunan Anaokulu Müdürü Nazmi Berberoğlu, "Uyguladığımız proje ile öğrencilerimiz matematiğin günlük hayatta kullanımı hakkında bilgi sahibi olarak bilgilerini pekiştirdiler" dedi.

Öğrenciler pazardan aldıkları meyveleri yolda gördükleri insanlarla paylaşarak, paylaşmanın önemi de kavradı. - AYDIN