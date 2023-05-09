Aydın İl Sağlık Müdürü Şenkul, Çine'deki sağlık çalışmalarını inceledi

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul il genelindeki saha ziyaretleri çerçevesinde Çine'deki sağlık çalışmalarını yerinde inceleyerek sağlık personelleri ile sohbet etti.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, saha ziyaretleri çerçevesinde Çine ilçesinde ilk olarak devlet hastanesini ziyaret etti. Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanının da eşlik ettiği ziyarette İl Sağlık Müdürü Şenkul, hastane başhekiminden yürütülen çalışmalar ve sunulan sağlık hizmetleri hakkında bilgi alarak hastanenin çeşitli birimlerinde incelemelerde bulundu. Sağlık personelleri ile bir süre sohbet eden Şenkul, kendilerine göstermiş oldukları özverili çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Şenkul, ziyaret ettiği hasta ve hasta yakınlarına da geçmiş olsun temennisinde bulunarak hastane ziyaretini sonlandırdı.

İl Sağlık Müdürü Şenkul, daha sonra Çine İlçe Sağlık Müdürlüğü, Çine 4 No'lu Aile Sağlığı Merkezi ve Çine 1 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda da incelemelerde bulundu. İlçede verilen birinci basamak sağlık hizmetleri hakkında bilgi alan Şenkul, uzun süre sohbet ettiği sağlık personellerine, özverili ve fedakar çalışmalarından dolayı tebrik etti. - AYDIN