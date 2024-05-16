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Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Koltuğunu Genç Sporculara Devretti

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Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve 15-21 Mayıs Gençlik Haftası dolayısıyla koltuğunu genç sporculara devretti.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve 15-21 Mayıs Gençlik Haftası dolayısıyla koltuğunu genç sporculara devretti.

Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin başlangıcı olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve 15-21 Mayıs Gençlik Haftası dolayısıyla genç sporcular Berkay Uslu ve Nefise Atalay'ı makamında ağırlayan Fillikçioğlu, koltuğunu genç sporculara devrederek, genç sporcularla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Fillikçioğlu, 19 Mayıs'ın gençler için bir bayram günü olduğunu vurgulayarak, bu önemli günün Türk milletinin geleceği için bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere verdiği değeri ve onlara duyduğu güveni, 19 Mayıs'ın gençlerimize armağan edilmesindeki önemi vurgulayan Fillikçioğlu, ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını milli mücadelenin başlangıcının 105. yıl dönümünde saygı ve rahmetle andı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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