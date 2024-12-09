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Aydın Emniyet Müdürü ve Ticaret Borsası İş Birliği Toplantısı

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Aydın İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Aydın Ticaret Borsası'na yaptığı ziyarette tarımsal ve ticari yapının güvenliği ile iş birliği fırsatlarını ele aldı. Güvenli bir ticaret ortamının önemine vurgu yapıldı.

Aydın İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Aydın Ticaret Borsası'na iade-i ziyarette bulundu. Ziyaret sırasında, Erdoğan'ı Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkanı A. Bahri Erdel ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen karşıladı.

Ziyaret kapsamında, Aydın'ın tarımsal ve ticari yapısı, güvenlik konuları ve iş birliği fırsatları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Görüşmelerde, Aydın'ın ekonomik ve ticari kalkınmasında istikrarın temel bir unsur olduğu vurgulanarak, bu doğrultuda kurumlar arası uyum ve destek mekanizmalarının önemi ele alındı.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, ticaretin sürdürülebilirliği için güvenli ve huzurlu bir ortamın gerekliliğini ifade ederek, "Aydın Ticaret Borsası olarak hem üyelerimizin hem de bölgemizin ekonomik büyümesine katkı sağlamak amacıyla kolluk kuvvetlerimizle her zaman iş birliği içinde çalışmaya hazırız" dedi.

Aydın İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ise Aydın'ın tarım ve ticaret alanındaki güçlü potansiyeline dikkat çekerek, kamu düzeninin korunması ve desteklenmesinin bu potansiyelin geliştirilmesindeki kritik rolüne vurgu yaptı.

Görüşmede ayrıca Aydın Ticaret Borsası'nın yürüttüğü projeler ve faaliyetler hakkında bilgi paylaşılırken, yerel ekonominin gelişimi için kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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