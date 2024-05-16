Üye Girişi
Haberler

Aydın'da Yeni Huzurevi İnşaatı Devam Ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde yapımı devam eden 160 kişi kapasiteli huzurevi çalışmaları aralıksız sürerken, Aydın Valisi Yakup Canbolat çalışmaları yerinde inceledi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yapımı devam eden 160 kişi kapasiteli huzurevi çalışmaları aralıksız sürerken, Aydın Valisi Yakup Canbolat çalışmaları yerinde inceledi.

Girne Mahallesi'nde bulunan ve depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan huzurevi binasının bulunduğu alanda yeni huzurevinin yapılması için çalışmalar aralıksız devam ediyor. 160 kişi kapasitesi olması planlanan huzur evindeki çalışmaları yerinde inceleyen Aydın Valisi Yakup Canbolat, yapım çalışmaları hakkında ve süreçte gelinen son durum konusunda yetkililerden bilgi aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Efeler Aydın Yerel Yaşam Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yozgat ve Şanlıurfa'yı işaret etti: Yanlış aday yüzünden kaybettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yozgat ve Şanlıurfa'yı işaret etti: Yanlış aday yüzünden kaybettik

 AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti

AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti

 2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı

2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı

 Binaya asılan 'Allah belanı versin Nurettin' yazılı pankart vatandaşları şaşırttı

Binaya asılan "Allah belanı versin Nurettin" yazılı pankart vatandaşları şaşırttı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title