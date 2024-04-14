Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Aydın'da Tornacı Kemal Göçgeldi, Dükkanını Yörük Müzesine Çevirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da 53 yıldır tornacılık yapan Kemal Göçgeldi, eski eşyalara olan merakıyla topladığı yüzlerce ata mirası eşyayı tamir edip sergileyerek, dükkanını adeta bir yörük müzesine çevirdi.

Aydın'da yaşayan 68 yaşındaki Kemal Göçgeldi, tornacılık mesleğini yarım asırdır sürdürüyor. Göçgeldi, tornacılığın yanında hobi olarak ata mirası eşyaları biriktirmeye başladı. Çocukluğundan beri merakı olan eski eşyaları yıllardır biriktiren Göçgeldi, eski tüfeklerden, gaz lambasına, bakraçlardan, hayvan çanlarına kadar eski dönemlerde kullanılan eşyaları bulup tamir ediyor ve daha sonra dükkanında sergiliyor. Özellikle yörük kültürünün unutulmaması için çaba sarf ettiğini ifade eden Göçgeldi, topladığı eşyalarla dükkanını adeta bir yörük müzesine çevirdi.

Çocukluk merakını tutkuya dönüştüren Göçgeldi, yıllardır gaz lambası, ibrik, tüfek, kılıç, hayvan çanları gibi yüzlerce ürün topladı. Daha sonra topladığı ata mirası eşyaları yaklaşık 15 metrekarelik torna dükkanında sergileyen Göçgeldi, adeta müzeye dönen torna dükkanıyla müşterilerine de tarihte yolculuk yaptırıyor.

Elinden geldiğince yörük kültürüne sahip çıkmaya çalıştığını ve ata miraslarını gelecek nesillere aktarmaya çalıştığını ifade eden Kemal Göçgeldi; "Burası açık yörük müzesi benim için. Herkese açık. Çine'den Yolboyu köyündenim ben. Babam rahmetli 203 koyunla gider gelirdi. Atadan, babadan kalma yörüklük var bizde. Bu zamana kadar bulduğum her ata mirasını biriktirdim. 100 yıllık eşyalar da var. Yaşım o dönemlere müsait değil ama aldığım tüm ürünleri tamir edip kaldırıyorum. Çünkü bu ata mirasları kaybolmasın istiyorum. Bunları ben veya bizim gibiler tamir etmezse, bu hurdaya gider. Geri dönüşümde de ezilir gider. Bu yüzden hem bu ürünlerimiz kaybolmasın hem de bizden sonra gelecek olan gençlerimize bir örnek olsun. Geleneğimizi devam ettirelim, gençlere örnek olalım diye biriktiriyorum. Satma yok ben de tamir edip koyuyorum. Yörük kültürünü tanıtalım ve geçmişimizi unutmayalım. Dükkanımda 100 yıllık deve çanları var mesela. Kahve öğütücüler var. Eski bakır yoğurt bakraçları var. 70-80 senelik. Buradaki her şey hep el emeği ürünler. Benim amacım geçmişimize sahip çıkmak. Eski olduğu için parçalanmış oluyor. Eksik parçaları oluyor. Onları temin ediyorum, tamir ediyorum ve saklıyorum. Birde bunları tamir edeni bırak yapan ustalar da öldü. Ben de saygıdan dolayı tamir edip kaldırıyorum kenara" dedi.

"Müşterilerim geçmişe dönüyor"

Dükkanına gelen müşterilerinin ata miraslarını görünce geçmişte yolculuğa çıktığını ifade eden Göçgeldi; "Köylerden çok müşterim geliyor. Müşterinin işini yaparken ben, o burayı geziyor. Eskiye gidiyor. Burada körüklü çizme görüyor 'babam giyerdi' diyor, dibek görüyor 'annem bunda kahve dövüyordu' diyor. Gelen müşterimize burada çay ikram ediyorum. Çayını içerken de 20-40 sene öncesine geri dönüyor. yani çocukluğunda gördüklerini görüyor burada. Geçmişe dönüyor" şeklinde konuştu.

Yörük kültürünün unutulmaması adına herkesin elini taşın altına koyması ve yeni nesillere anlatması gerektiğini vurgulayan Göçgeldi, herkesin bu konuda duyarlı olmasını talep etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Aydın Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bugün yargı dizisi var mı? 14 Nisan Pazar Yargı yeni bölüm yayınlanacak mı? Kabine toplantısı ne zaman? Yeni kabine toplantısı hangi tarihte yapılacak, kararları neler olacak? PAZAR GÜNÜ ECZANE AÇIK MI? Pazar günü eczaneler çalışıyor mu, kapalı mı? Nöbetçi eczaneler il il listesi! 14 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 14 Nisan Pazar hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 14 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 14 Nisan dün gece deprem mi oldu? Balistik füze nedir? Balistik füze türleri nelerdir? Balistik füze menzili nedir? Balistik füze nedir? Balistik füze özellikleri nedir, hangi ülkelerde var? OHAL ilan edilecek mi 14 Nisan 2024? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 14 Nisan Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 14 Nisan 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 14 Nisan 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 14 Nisan Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Mufassal nedir? Kuran'da Mufassal ne demektir? Mufassal kelimesinin tanımı ve anlamı! Muavvizeteyn nedir? Kuran'da Muavvizeteyn ne demektir? Muavvizeteyn kelimesinin tanımı ve anlamı!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title