Aydın'da Ramazan Bayramı'nın coşkusu camileri doldurdu

Aydın'da Ramazan Bayramı'nın coşkusu, bayram namazıyla birlikte tüm camileri doldurdu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yüzlerce vatandaş, bayram namazı için camilerin yolunu tuttu. sabahın erken saatlerinden itibaren camilere akın eden vatandaşlar, bir araya gelerek imam eşliğinde yılın ilk bayram namazını kıldı. Namazdan sonra okunan hutbe ve duaların ardından cami cemaati, saf halinde sıralanıp bir biriyle bayramlaştı. Bayramlaşmanın ardından evlerine yönelen vatandaşlar, sevdiklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. - AYDIN