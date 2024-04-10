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Aydın'da Ramazan Bayramı'nın coşkusu camileri doldurdu

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Aydın'da Ramazan Bayramı'nın coşkusu, bayram namazıyla birlikte tüm camileri doldurdu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yüzlerce vatandaş, bayram namazı için camilerin yolunu tuttu. sabahın erken saatlerinden itibaren camilere akın eden vatandaşlar, bir araya gelerek imam eşliğinde yılın ilk bayram namazını kıldı. Namazdan sonra okunan hutbe ve duaların ardından cami cemaati, saf halinde sıralanıp bir biriyle bayramlaştı. Bayramlaşmanın ardından evlerine yönelen vatandaşlar, sevdiklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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