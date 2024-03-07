Aydın'da Jandarma Ekipleri Vatandaşları Hırsızlık ve Yankesicilik Konusunda Bilgilendiriyor

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde yankesiler ve hırsızlara karşı vatandaşlar jandarma ekipleri tarafından bilgilendiriliyor.

Sultanhisar Kabaca, Eskihisar, Salavatlı Mahallelerinde bulunan hayvan besihaneleri ile Çine Akçaova Mahallesinde bulunan Semt pazarında "Hırsızlık, Yankesicilik ve Dolandırıcılık" olaylarına yönelik İlçe Jandarma Komutanlıklarınca, devriye faaliyeti gerçekleştirildi. Hırsızlık olaylarına yönelik tedbirli olunması için vatandaşlar bilgilendirilerek vatandaşların huzur ve güvenliği için şahıs sorgusu yapıldı. - AYDIN