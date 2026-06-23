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Aydın inciri için denetimler sürüyor

Aydın inciri için denetimler sürüyor
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Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Avrupa Birliği coğrafi işaret tescilli Aydın incirinde kaliteyi korumak için ilek pazarlarında denetim yaptı, üreticilere doğru ilekleme ve sağlıklı ürün kullanımı konusunda bilgi verdi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, incir sezonu öncesinde ilek pazarlarında yürütülen denetim ve incelemeleri yerinde takip etti. Nazilli İlek Pazarı'nda gerçekleştirilen çalışmalarda üreticilerle bir araya gelen ekipler, doğru ileklemenin incir kalitesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Dünya markası ve Avrupa Birliği coğrafi işaret tesciline sahip Aydın incirinde sezon hazırlıkları sürerken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ilek pazarlarındaki denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Kuyucak, Efeler, Buharkent, Köşk, Germencik ve İncirliova ilçelerinin ardından İl Müdürü Ayhan Temiz'in son durağı Nazilli İlek Pazarı oldu. Nazilli'de gerçekleştirilen inceleme ve denetimlere Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Armağan Tanrıkulu, Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sunay Güler ile teknik personel de katıldı. İlek meyvelerinin durumu ve pazardaki hareketliliği yerinde inceleyen heyet, üreticilerle görüşerek talep ve önerilerini dinledi. Üreticilere doğru zamanda ve uygun miktarda ilekleme yapılması ile zararlı organizmalardan ari, sağlıklı ilek kullanımı konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, Aydın incirinin kalite ve marka değerinin korunması amacıyla denetimlerin Tarım ve Orman Bakanlığı talimatları ile valilik tebliği doğrultusunda sezon boyunca titizlikle sürdürüleceğini belirtti. Temiz, yeni sezon öncesinde gerçekleştirilen çalışmalarla hem ürün kalitesinin korunmasının hem de üreticilerin bilinçlendirilmesinin hedeflendiğini ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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