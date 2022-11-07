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Avcının tavşanla sohbeti güldürdü

Yerel Haberler

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bir avcının tavşanla yaptığı sohbet güldürdü.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bir avcının tavşanla yaptığı sohbet güldürdü.

Elmadağ ilçesi Kayadibi mevkiinde bir avcı, çalı dibinde hareketsiz duran bir tavşana, "Elimde silah tavşanı tutmaya çalışıyorum. Gel sevecem sadece sevecem, silahı bıraktım bak. Böyle niye kapandın, bu şekilde, kimden korktun. Ama sen çok kamufle olmuşsun. Nasıl duruyorsun böyle. Sadece sevecem" diyerek yaklaştı. Tavşan ise son anda avcılardan uzaklaştı. Tavşan ile avcının sohbeti ise güldürdü. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Elmadağ Ankara 3. Sayfa Yerel Haberler

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