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ATO Başkanı, Vali Buhara'yı ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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ATO Başkanı, Vali Buhara'yı ziyaret etti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara'yı ziyaret etti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara'yı ziyaret etti.

Kırşehir Valiliğine yapılan atama sonrası hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Baran'a ziyarette Kırşehir TSO Başkanı Mustafa Yılmaz ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Eraslan da eşlik etti. Ziyarette sanayi ve yatırım konularında işbirliği imkanları değerlendirildi. Vali Hüdayar Mete'nin de katılımı ile termal turizm alanı ve tarihi yapılar gezilerek incelendi.

ATO heyetine, Kırşehir'in yatırım avantajları ve sahip olduğu kültürel değerleri hakkında bilgilendirme yapıldı. - KIRŞEHİR

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