Atatürk Üniversitesi, ÜNİDES 6. dönem sonuçlarına göre 27 projesiyle Türkiye genelinde beşinci sırada yer aldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında 6. dönem başvuru sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre Atatürk Üniversitesi, kabul edilen 27 öğrenci projesiyle Türkiye genelinde 5. sırada yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

Üniversite öğrencilerinin sosyal, kültürel, bilimsel ve teknolojik alanlarda proje üretme kapasitelerini artırmayı amaçlayan program; üniversitelerde faaliyet gösteren öğrenci kulüpleri ile Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Genç Ofisler arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor. "Fikirleri Gerçeğe Dönüştürme" mottosuyla yürütülen ÜNİDES, gençlerin teorik bilgilerini uygulamaya aktarabilecekleri önemli bir platform olarak öne çıkıyor.

6. dönem başvuruları 2 Aralık 2025 - 11 Şubat 2026 tarihleri arasında alınırken, Genç Bilgi Sistemi verilerine göre 81 ilden toplam 6 bin 659 proje başvurusu gerçekleştirildi. Başvuruların 2 bin 930'u ulusal, 3 bin 729'u ise yerel kapsamda yapıldı. Değerlendirme Komisyonu tarafından gerçekleştirilen titiz incelemeler sonucunda 1.378 proje destek almaya hak kazandı. Bu projelerin 552'si ulusal, 826'sı ise yerel kategoride desteklenecek projeler arasında yer aldı.

Açıklanan sonuçlara göre Atatürk Üniversitesi, farklı disiplinlerde hazırlanan 27 öğrenci projesinin kabul edilmesiyle Türkiye genelinde en fazla projesi desteklenen üniversiteler arasında 5. sırada yer aldı. Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci topluluklarının hazırladığı projeler; kültür, sanat, teknoloji, sağlık, sosyal sorumluluk ve bilimsel etkinlikler gibi çok çeşitli alanları kapsayarak dikkat çekti.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Gençlik, Bir Ülkenin Yalnızca Bugünkü Enerjisi Değil; Aynı Zamanda Yarınlarına Dair En Güçlü Güvencesidir"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, gençliğin üretim gücünün desteklenmesinin ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Hacımüftüoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Gençlik, bir ülkenin yalnızca bugünkü enerjisi değil; aynı zamanda yarınlarına dair en güçlü güvencesidir. Bu anlayışla hayata geçirilen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı, gençlerimizin üretme azmini kurumsal bir zeminde destekleyen son derece kıymetli bir girişimdir. 81 ilimizden binlerce gencin proje başvurusunda bulunması, genç kuşağın yalnızca fırsat beklemediğini; aksine fırsatları kendi emeğiyle inşa etmek için büyük bir gayret içinde olduğunu göstermektedir."

Destek almaya hak kazanan projelerin ardında uzun bir hazırlık sürecinin bulunduğunu ifade eden Rektör Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin elde ettiği başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şöyle devam etti: "6. dönem sonuçlarına göre üniversitemizin 27 projeyle Türkiye genelinde 5. sırada yer alması, öğrencilerimizin azmini ve akademisyenlerimizin rehberliğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu başarı, yalnızca bir istatistikten ibaret değildir. Her bir projenin arkasında aylar süren çalışmalar, fikir alışverişleri ve büyük bir emek bulunmaktadır. Projeleri hazırlayan öğrenci topluluklarımızı ve onlara danışmanlık yapan değerli akademisyenlerimizi gönülden tebrik ediyorum."

ÜNİDES kapsamında destek almaya hak kazanan projelerin önümüzdeki süreçte üniversitelerde gerçekleştirilecek etkinlikler, eğitimler, çalıştaylar ve sosyal sorumluluk faaliyetleriyle gençlerin aktif katılımını artırması ve kampüslerde proje üretme kültürünü daha da güçlendirmesi bekleniyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı