Atatürk Üniversitesi Gıda ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde Günlük 12 Bin Ekmek Üretiliyor

Atatürk Üniversitesi Gıda ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğüne bağlı Pilot Ekmek Fabrikasında günlük yaklaşık 12 bin roll ekmek üretiliyor.

Ramazan ayı boyunca da yaklaşık bin adet pide üretimi Ziraat Fakültesi öğrencileri tarafından gerçekleştiriliyor ve 13.00-17.30 saatlerinde Pilot Ekmek Fabrikasında ve lojman mevkiindeki satış ofisinde satışa sunuluyor. Atatürk Üniversitesinin gelecek süreçteki yol haritasını belirlemek ve mevcut durumunu yeniden dizayn etmek için başlatmış olduğu Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında hayata geçirdiği Gıda ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezine (GUHAM) bağlı ekmek fabrikası, gerek üretim yapılarak ürünleri halkla buluşturma gerekse öğrencilerin tecrübe kazanacak eğitimi görmelerini sağlama açısından işlevsel bir görev üstleniyor.

GUHAM Müdürü Birinci: "Amacımız, Bölgesel ve Ulusal Kalkınmaya Katkı Sağlamak"

Atatürk Üniversitesi Gıda ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. Avni Birinci; 2017 yılında, gıda ve hayvancılık konularında yürütülecek araştırma, uygulama, eğitim ve yayım faaliyetlerini koordine etmek, ilgili akademik birimlerin eğitim-öğretim, gezi, inceleme, staj, proje ve tez çalışması gibi faaliyetlerine destek vermek amacıyla kurulan merkezin zaman içerisinde kapsama alanını daha da genişlettiğini belirten Prof. Dr. Birinci; bu doğrultuda modern yetiştirme ve ıslah yöntemlerini uygulayıp geliştirmeye, bunları üretici ve öğrencilere tanıtmaya ve gerektiğinde onları eğitmeye, bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı sağlayacak iş birliği mekanizmaları kurmaya ve sürdürülebilir hale getirmek için gerekli olan kurumsal ortamı oluşturmaya devam ettiklerini söyledi.

Rektör Çomaklı: "Birimlerimiz, Araştırmalara ve Öğrenci Uygulamalarına Altyapı Desteği Sunuyor"

Var olan kaynakları yenilenen ve yeni ekipmanlar ile daha modern bir hale gelen ekmek fabrikasının, Atatürk Üniversitesinin toplumsal misyonunu hayata geçirme noktasında önemli bir rol üstlendiğini belirten Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bu ve benzeri birimlerin aynı zamanda yapılacak araştırmalara ve öğrenci uygulamalarına alt yapı desteği sağladığını vurguladı.

Üniversitenin ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde fabrikaların yenilendiğini ve son teknolojik makinelerle donatıldığını aktaran Prof. Dr. Çomaklı, ekmek fabrikasının da üniversitenin önemli bir ihtiyacını karşıladığını, bu hamlelerin geri dönüşlerini çok kısa bir zamanda aldıklarını belirterek birimlerdeki potansiyeli ortaya çıkardıklarını dile getirdi.

Günde 12 Bin Ekmek Üretiliyor

Gıda ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezine (GUHAM) bağlı Ekmek Fabrikasında ekmek üretiminde tüm aşamaların rahatlıkla yapılabilmesine imkan tanıyan ekipmanların yer aldığını belirten Rektör Prof. Dr. Çomaklı: "Bu modern fabrikada günde 12 bin yuvarlak (roll) ekmek üretiliyor. Hijyen kuralları gözetilerek gerçekleştirilen üretimlerde alanında uzman personeller ve önemli çalışmaların altına imza atan akademisyenler ile bu imkanlardan uygulamalı olarak faydalanan öğrenciler aktif olarak çalışmalarını sürdürüyor. Yine ayrıca Ramazan ayı boyunca öğrencilerimizin ellerinden çıkan pideler satışa sunuluyor. Bu vesileyle tekrar tüm vatandaşlarımızın Ramazan ayını kutluyorum" diye konuştu. - ERZURUM