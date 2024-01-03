31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri için seçim takviminin belli olmasının ardından Atakum'da seçmen listeleri askıya çıkarıldı. Atakumlular, itirazlarını listelerin askıdan kalkacağı 17 Ocak Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar yapabilecek.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi takviminin belirlenmesinin ardından muhtarlık bölgesi listeleri, Atakum'da askıya çıktı. 17 Ocak'a kadar askıda kalacak listelerde, oy verme günü itibarıyla 18 yaşını dolduracak, geçerli yerleşim yeri adresine sahip Atakumlu vatandaşlara, ait bilgiler yer alıyor. Atakumlular askıya çıkan seçmen listelerini muhtarlıklardan veya www.ysk.gov.tr adresinden kontrol edebiliyor.

İtirazlar, İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne yapılacak. Düzeltme işlemi sonrasında, vatandaşlar dilerlerse İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na başvurabilecekleri gibi İlçe Nüfus Müdürlüğü aracılığıyla da İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na belgelerini iletilebiliyor.

SEYYAR SANDIKLARDA OY KULLANILABİLECEK

Hastalığı ya da engeli nedeniyle yatağa bağımlı olan Atakumlu seçmenler, seyyar sandıklarda oy kullanabilecek. Bir yakını aracılığıyla www.ysk.gov.tr adresinden 'Seyyar Sandık Talep Formu' alan vatandaşlar, 'Engeli ya da hastalığı nedeniyle yatağa bağımlı olduğu' ibaresinin yer aldığı raporu; İl ve İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na ya da ilgili kuruma gönderilmek üzere muhtarlığa teslim ederek başvuru yapabilecek.

ENGELLİ VATANDAŞLARA KOLAYLIK

Görme veya Ortopedik engeli yüzde 40 ve üzerinde olanlar 'Engelli Beyan Formu' nu, yerleşim yerinin bağlı olduğu İlçe Seçim Kurulu'na veya ilgili kuruma gönderilmek üzere muhtarlığa bizzat veya bir yakını ile başvuru yapabilecek. Seçmen kütüğüne engelli olarak kayıtlı seçmenler, oylarını, aileleri ile birlikte sandık alanlarının giriş katlarında kullanabilecek.