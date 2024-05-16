Atakent Çok Programlı Lisesi'nde düzenlenen futbol turnuvasının galibi Gümüşkaya Spor Takımı

Adıyaman Atakent Çok Programlı Lisesinde düzenlenen sınıflar arası futbol turnuvasının galibi Gümüşkaya Spor Takımı oldu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Atakent Çok Programlı Lisesinde sınıflar arası futbol turnuvası düzenlendi. 12 Takım, 96 öğrencinin yer aldığı turnuvanın koordinatörlüğünü okulun Beden Eğitimi Öğretmeni Seda Özsoy yaptı.

Yaklaşık 2 2 hafta süren turnuvada öğrenciler birincilik için kıyasıya mücadele etti. 12 Takımın yarıştığı turnuvada Palaş Spor Takımı ile Gümüşkaya Spor Takımı finale kaldı. Final maçında ise Gümüşkaya Spor Takımı galip gelerek turnuvanın birincisi oldu.

Turnuvanın oldukça güzel geçtiğini dile getiren öğrenciler ve Turnuva Koordinatörü Seda Özsoy, "Gerçekleştirilen turnuva oldukça güzel ve olumlu geçti. Bu tür turnuvanın yapılması herkese moral ve motive oldu. Bizlerden hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen İl Milli Eğitim Müdürümüz Ali Tosun ve Okul Müdürümüz Kadir Ekici'ye teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından derece alan takımlara ödülleri verildi. - ADIYAMAN