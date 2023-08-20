Aşure kazanları birlik ve beraberlik için kaynadı

Bursa Mustafakemalpaşalılar Eğitim-Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin (PAŞADER), muharrem ayı sebebiyle siyasilerin de katılımıyla gerçekleştirdiği buluşmada aşure dağıttı.

Yavuz Sultan Selim Cami yanındaki PAŞADER Yönetim Binası bahçesinde gerçekleşen etkinlikte, birlik ve beraberlik için kazanlar kaynadı. Paylaşmanın, dayanışmanın ve bereketin simgesi aşure geleneğini sürdüren PAŞADER, her yıl geleneksel olarak Muharrem Ayı'nda düzenlediği aşure ikramını bu yıl da sürdürdü. Dernek Başkanı Mustafa Gümüş, "PAŞADER, 30 yıllık geçmişiyle artık Bursa'nın köklü bir kuruluşu oldu. Mustafakemalpaşalılar arasında hemşehrilik bilincini geliştirerek eğitime katkıda bulunmaya, birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirmeye hep birlikte devam edeceğiz. PAŞADER'in en büyük hedefi eğitimlerine devam eden öğrencilere destek olmak. Bu hedefle birlikte ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamın her alanında hizmetler üretmeye devam edeceğiz. Yaklaşık 10 yıldır bu etkinliği yapmaya çalışıyoruz. Bugünde bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - BURSA