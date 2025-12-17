ASKON Erzurum yönetimini belirledi

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Erzurum Şubesi Yavuz Selim Turan Başkanlığı'nda yeni yönetimini belirledi.

ASKON Şube Başkanı Yavuz Selim Turan'ın kentin ekonomik anlamda daha da büyüyeceğine inandığını dile getirdi. Başkan Turan, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Erzurum Şubesi'nin Yönetim Kurulunun hayırlı olmasını diledi.

Birbirinden kıymetli iş insanları Erzurum ASKON çatısı altında toplanarak yeni yönetimi belirledi. Yeni dönemin vizyon tazelenmesi olduğunu ifade eden Başkan Turan, Erzurum'un potansiyelini daha görünür kılacak projeler üzerinde çalıştıklarını belirterek, ASKON Erzurum şubesinin yönetiminı tanıttı.

Yavuz Selim Turan Başkanlığı'nda Başkan Vekili: Erdem Selçuk, Teşkilatlanma Komisyonu Başkanı: Gürbüz Keleş, İl Sekreteri: Diler Hacıosmanoğlu, Siyasi ve Büokratik İlişkiler Komisyon Başkanı: Ufuk Demir, Yatırım Teşvik ve Destekler Sektörü Başkanı: Yakup Şorakli, Mali ve İdari İşler Komisyonu Başkanı: Yakup Topaloğlu, Gıda Tarım ve Hayvanclık Sektör Başkanı: Seyfullah Gülakar, Hizmet Sektörleri Komisyon Başkanı: Selami Atiş, Stratejik ve Çoklu Ortaklıklar Komisyonu Başkanı: Murat Anatepe, İmalat Sektörleri Komisyon Başkanı: Muhammet Hanifi Ergüney, Hukuk İşleri Komisyon Başkanı: Merdan Kara, Turizm ve Lojistik Sektör Başkanı: Kemal Bayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Sektör Başkanı: Halil Yalçınkaya, Yatırımlar ve İş Geliştme Komisyon Başkanı: Gökhan Yavuz, Üye İlişkileri Komisyon Başkanı: Fatih Güneyin, Tanıtım Medya Başkanı: Emre Yazıcıoğlu, İnşaat ve Mobilya Sektör Başkanı: Abdurrahman Kırkıncıoğlu,Teksitil ve Hazır Giyim Sektör Başkanı: Abdullah Sevinç, Kültür Turizm ve Etik Değerler Komisyon Başkanı: Abdullah Güllüce; Yönetim Kurulu Yedek: Abdullah Kartal, Erkan Daş, Gürkan Turhan, İlhan Fatih Akar, Lokman Kılbaş, Nuri Doğan, Oğuzhan Alioğulları, Zafer Şimşek; Denetim Kurulu Asil Üyeliklerine: Mikal Emeç, Murat Dağ, Rıza Altunayar, Genel Merkez Genel Kurul Delegeliklere: Yavuz Selim Turan, Erdem Selçuk, Gökhan Yavuz, Muhameet Hanifi Ergüner, Ufuk Demir'den oluştu.

"Pek çok alanda aktif rol oynamaya devam edeceğiz"

ASKON'un ülke ekonomisine, gelişimine, üretimine ve ihracatına önemli katkı sağladığını kaydeden ASKON Şube Başkanı Yavuz Selim Turan, Yönetim Kurulu Toplantısı'nda birlik, beraberlik mesajı vererek şu ifadeleri yer verdi: "Kıymetli üyelerimiz, ASKON, ülkemizin ekonomik gelişimine, üretimine ve ihracatına katkı sağlayan en önemli iş dünyası oluşumlarından biridir. Burada bulunan her bir üyemiz, bu büyük yapının ve bu ailenin çok kıymetli bir temsilcisidir. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Erzurum Şubesi olarak amacımız önümüzde ki süreçte siz değerli üyelerimizle birlikte, şehrimizin, ülkemiz için ihracatı ve rekabet gücünü arttırmak adına ne kadar büyük bir rol oynadığını hepimiz biliyoruz. ASKON Erzurum olarak ihracatımızı arttırma ve enflasyonla mücadeleye yönelik çalışmalar yapıp, eğitimler vererek ülke ekonomisine destek olacağız. Bünyemizde barındırdığımız firmalarla, şirketlerle kendi içimizde çapraz ticaretler oluşturacağımız gibi diğer illerimizle ve yurt dışı programlarımızla ikili iş birlikleri yaparak üyeler arası diyaloğu ve ticareti geliştireceğiz. Pek çok alanda aktif rol oynamaya devam edeceğiz. Erzurum Türkiye'nin Orta Asya'ya açılan en önemli ticaret kapısıdır. Erzurum'un ekonomik gelişimine paralel olarak hem sanayisine hemde turizmine önemli katkılar sağlanacaktır. ASKON Erzurum Şubesi olarak amacımız; şehrimizin üretim gücünü, ihracat kabiliyetini ve girişimci potansiyelini, uluslararası düzeyde daha görünür ve etkin hale getirmektir. ASKON, Anadolu'nun girişimci ruhunu desteklemeye devam edecektir.

'ASKON bir istişare hareketidir. '

Yatırım ortamındaki iyileşme, uzun vadeli ve sürdürülebilir büyüme oranlarını da yukarı çekecektir. Neresinden bakarsanız bakın huzur ve güven ortamında kazanan Türkiye olacaktır. Buradaki siyasi başarı iktisadi başarıyı da beraberinde getirecektir. Bölge ülkeleri arasında yatırım ve işbirlikleri daha da çok artacaktır. Özellikle İnşaat, lojistik, enerji, gıda, tekstil, otomotiv, savunma sanayi başta olmak üzere bir çok sektörde işbirlikleri güvenli ortamda daha da artacağına, önümüzdeki fırsatları görmek, yapabileceklerimizi istişare etmek ve yeni dönemi hep birlikte başarılı bir şekilde yürütmektir. ASKON bir istişare hareketidir. Bu dönemi hem dernek içi iletişimi güçlendirdiğimiz hem de Erzurum'a iş dünyasına daha fazla nasıl bir katkı sağlamanın sorumluluğu ve bilincinde olacağız. ASKON Ailesi olarak, üretimden ihracata, girişimcilikten teknolojiye kadar pek çok alanda aktif rol oynamaya devam edeceğiz.

'ASKON, Anadolu'nun girişimci ruhunu desteklemeye devam edecektir.'

Bu anlayışla, çalışmalarımızı daha planlı yürütmek, sorumlulukları paylaşmak ve süreci daha düzenli bir çerçeveye oturtmak adına yönetim kurulumuzu belirledik. Yönetimde görev alan arkadaşlarımız, hepimizin yükünü paylaşmak üzere bu sorumluluğu üstlenmiştir. Bu yapı 'ben' üzerine değil, 'biz' üzerine kuruludur. Başarılı olabilmemiz için farklılıklarımız üzerinden değil, ortak değerlerimiz etrafında birleşmemiz gerektiğine inanıyorum. Bu bir ayrıcalık değil, bir sorumluluktur. Bu sorumluluk yalnızca yönetim kurulu ile değil, kıymetli üyelerimizin sektör kurullarımızda görev alıp, katkı sunarak bu sürecin bir parçası olmasını önemsiyoruz. ASKON olarak bizler de bu bilinçle nitelikli çalışmalarımızla güçlü ve müreffeh yarınların Türkiye'sini inşa etmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Fikirleriniz, eleştirileriniz ve önerileriniz bizim için son derece kıymetlidir. Toplantımızın birlik, bereket ve yeni çalışmalar için hayırlı bir başlangıç olmasını temenni ediyorum. ASKON Erzurum Şubesi, önemli organizasyonlarla iş dünyasını bir araya getirmeye ve Anadolu'nun girişimci ruhunu desteklemeye devam edecektir. Burada olduğunuz, katkı sunduğunuz ve samimiyetiniz için her bir kıymetli üyemize teşekkür ediyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin." diye konuştu

Başkan Turan, ASKON Yönetim Kurulu, ASKON üyelerine verilen akşam yemeğinin ardından üyelere 'ASKON' rozeti takarak, hatıra fotoğraf çekimi ile son buldu. - ERZURUM