Artvin'in Borçka ilçesinde vatandaşlar geçim zorluğundan şikayetçi

"OTURUP YEMEK YERSEN 300-500 LİRA HESAP ÖDÜYORSUN"

Borçkalı vatandaş Aytekin Yüksek şunları söyledi:

"Doğma büyüme buralıyım, tabi büyükşehirlere de gittim çalıştım ama şu anda Borçka'dayım. Az nüfuslu olan yerlerde gayet geçinebilirler. Şöyle ki 11 bin nüfuslu bir şehir Borçka ve asgari ücret 17 bin lira ve benim gibi bekar bir genç asgari ücretle geçinebilir. Küçük bir yer olması nedeniyle ama İstanbul, Ankara ve Bursa gibi bir yerde bekar olsan bile geçinmek bir mucize. Bugün bir kız arkadaşınla ya da herhangi bir arkadaşınla gidip oturup çay kahve içer, yemek yersen en az 300- 500 lira hesap. Kiralardan bahsetsek ve ben şu an kirada oturuyorum ve asgariye yakın bir gelirim. Her şeye rağmen tekerleği döndürebiliyorum ama memleketim olduğu için tabi birde küçük olması nedeniyle. Düşünüyorum da büyük bir şehirde yaşasam geçinmem imkansız. Burada iş konusunda ne fabrika var ne de bir şey ama yine de çorbayı kaynatmaya çalışıyoruz. Yine de buraya göre şükürler olsun diyorum ama büyükşehirlerde yaşayan evli insanlar asgari ücretle ne yapabilirler?"

Borçkalı Ahmet Yağcı, "Kestane satıyoruz sezon sezon ve işlerin iyi olması zor bir ihtimal. Kestanede bayağı pahalı alan da tabi pahalı diyor. Ne olacak bizim sonumuz bilmiyorum ve ekonomi gerçekten çok kötü. Beş nüfus nasıl geçiniyoruz inanın oradan alıp oraya veriyoruz ve elbet bir yerde patlak verecek" dedi.

"KÜÇÜK İŞLETMLERE SAHİP ÇIKMAK GEREKİYOR"

Borçkalı esnaf İbrahim Sarıahmetoğlu ise şunları söyledi:

"Biz burada daha çok köylünün işine yarayan ürünler satmaya çalışıyoruz ve gördüğünüz şey bir gaz lambası ve bundan 20 sene önce kışları 100 koli kadar satabiliyorduk. Elektrikler yoktu ve insanlarımız bunu alırdı ve bununla idare edebilirlerdi ama şimdi bunların devri kapandı. Borçka bayağı bir göç veriyor ve yüzde 40'ı kış aylarında büyük şehirlere göç veriyor ama yazları tekrar Borçka'ya dönüyorlar ve bu yüzden de kış aylarında işlerimiz düşüyor. Köylülerimiz bahar döneminde kendi ihtiyaçlarını karşılayıp bizde köylerine dönüyorlar. Zincir marketlerle rekabet etme şansımız hiç yok ve bizde o yüzden daha çok köylüye hitap edecek şeyler yani un, yem, tuz ve kara lastik satıyoruz. 11 bin nüfuslu bir kentte yaklaşık olarak 15'e yakın ulusal marketler var. Aslında bizim gibi küçük işletmeler bu ilçe için çok önemli. Bakın veresiye defterimize ve herkeste her zaman para olmuyor ve parası olmayana bizde veresiye veriyoruz. Burada bu duruma baktığımızda insanlarımızın küçük işletmelere sahip çıkması gerekiyor. İlçe esnafından alışveriş yaparlarsa hem ilçe esnafı kalkınır hem de ilçemiz kalkınır."