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Artvin'de karayoluna dökülen inşaat çivilerini sürücüler topladı

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Artvin'in Hopa ilçesinde bir kamyonetin kasasından düşen çivi dolu karton kutular, karayoluna dağıldı. Sürücüler, çivileri tek tek toplayarak yolun güvenli hale gelmesini sağladı.

Artvin'de karayoluna dökülen inşaat çivilerini sürücüler elleriyle topladı.

Edinilen bilgiye göre, Hopa istikametinden Borçka'ya doğru seyir halindeki bir kamyonetin kasasından çivi dolu karton kutular yola düştü. Düşmenin etkisiyle kutunun içerisindeki çiviler karayoluna dağıldı. Olayı fark eden sürücüler araçlarını durdurarak çivileri tek tek elleriyle topladı. Bir müddet aksayan trafik yol çivilerden temizlenip güvenli hale geldikten sonra yeniden normale döndü. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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