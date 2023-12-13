Artvin'de karayoluna dökülen inşaat çivilerini sürücüler topladı

Artvin'de karayoluna dökülen inşaat çivilerini sürücüler elleriyle topladı.

Edinilen bilgiye göre, Hopa istikametinden Borçka'ya doğru seyir halindeki bir kamyonetin kasasından çivi dolu karton kutular yola düştü. Düşmenin etkisiyle kutunun içerisindeki çiviler karayoluna dağıldı. Olayı fark eden sürücüler araçlarını durdurarak çivileri tek tek elleriyle topladı. Bir müddet aksayan trafik yol çivilerden temizlenip güvenli hale geldikten sonra yeniden normale döndü. - ARTVİN