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Ardahan'da Köy Yolları Bakım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

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Ardahan İl Özel İdaresi Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından il genelinde başlatılan köy yolları bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Çıldır ilçesindeki Kenardere, Akçil ve Övündü köy yolları asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Çıldır İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Rıfat Vural, yetkililerden bilgi aldı. AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Vural, çalışmaların devam ettiğini belirterek teşekkürlerini iletti.

Ardahan İl Özel İdaresi Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından il genelinde başlatılan köy yolları bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Özel İdarenin Çıldır ilçesindeki Kenardere, Akçil ve Övündü köy yolları asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Çıldır İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Rıfat Vural, yetkililerden bilgi aldı. Çıldır'da ki köy yolları asfalt çalışmaları hakkında açıklama yapan AK Parti İl genel Meclis Üyesi Vural, "Hizmet için çıktığımız bu yolda çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Vural, "Kenardere ve Akçil köyümüzün satı kaplaması ile Övündü köyümüzün bin 500 metre yolunun 1. Kat satı kaplama asfalt işine başladık. Bir kaç gün içerisinde tamamlayacağız. Tüm köy haklına hayırlı olsun. Bu süreçte bizden desteklerini esirgemeyen Milletvekilimiz Kaan Koç'a, AK Parti il başkanımız Ersin Yılmaz'a, Valimiz Hayrettin Çiçek'e, Genel sekreterimiz Murat Bilal Emin tüm özel idare personeline İlçem ve köylerimiz adına teşekkür ediyorum" dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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