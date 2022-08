Antalya yerel haberi... Kaş Belediyesi 230 çocuğu sünnet ettirdi

Kaş Belediyesi tarafından düzenlenen "5. Geleneksel Sünnet Şöleni" çerçevesinde 230 çocuk sünnet edildi. Gömbe Mahallesi'nde ortaokul bahçesinde düzenlenen şölende konuşan Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Gömbe'nin Türkiye'nin en önemli yaylalarından biri olduğuna, bölgedeki Uçarsu ve Yeşilgöl gibi doğal güzelliklerin yanı sıra yeşilliğe, temiz ve serin havaya dikkat çekti.

"Gömbe-Kaş yolunun ihalesi yapıldı"

Törende konuşan ve Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'ın Kaş'ın her noktasına, her mahallesine, her sokağına hizmet ettiğini aktaran AK Parti Antalya milletvekili Atay Uslu, "Bugün bunu Gömbe'de bir kez daha gördük. Gömbe'deki hizmetleri bir kez daha gördük. Panayırıyla düzenlemesiyle bugünkü organizasyonuyla bizim medarı iftiharımız. Türkiye'de zaman zaman belediyelerin mazeretler ürettiğini görüyoruz. O belediyeler, belediye başkanları gelsinler, Kaş Belediyesine baksınlar. Hizmet nasıl yapılır, eser nasıl üretilir? Kaş, hizmet ve eser anlamında her geçen gün yenisini kazanıyor. Bunun örneklerini de hep beraber görüyoruz. Gömbe'nin, milletvekili olduğumuzdan beri yol talebi vardı. Bu konuda Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, İl Başkanımız Ethem Taş, milletvekillerimizle uzun süreden beri bu yol iş meselesini takip ediyorduk. İnşallah nihayetlendirdik. Geçen hafta Gömbe-Kaş yolunun ihalesi yapıldı. Bir hafta on gün içerisinde müteahhit firma şantiyesini kuracak, kepçeler çalışmaya başlayacak. İnşallah bu yolu da yapacağız. Açılışını da hep birlikte yapacağız. Sünnet şöleniyle ilgili Mutlu Başkanımıza, Kaş Müftülüğümüze, Kaş Devlet Hastanesine teşekkürlerimizi sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

"Hemşehrilerinin derdiyle hemhal olan bir belediye başkanımız var"

AK parti milletvekili Mustafa Köse de Başkan Mutlu Ulutaş'ın bir taraftan çalışmalarına devam ettiğini, diğer taraftan da çocukları, gelecek nesilleri ihmal etmediğini, böyle güzel şölenlerle gönüllere dokunduğunu ifade etti.

Başkan Ulutaş'ın ekibi, mesai arkadaşları ve teşkilatlarıyla birlikte önemli işler yaptığını, yapmaya devam edeceğinin altını çizen Mustafa Köse, "Hemşehrilerimizin gönüllerine giren, gönüllerine dokunan, hepsinin derdiyle hemhal olan bir belediye başkanımız var. Eksiklerimiz, hatalarımız, kusurlarımız var ama biz birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi devam ettirdikçe bütün bu eksikleri, kusurları, Allah'ın izniyle telafi edeceğiz. Rabbim, birliğimizi, beraberliğimizi bozdurmasın. Rabbim, gökyüzünden ay yıldızlı al bayrağımızı indirtmesin, ezanlarımızı dindirtmesin. Rabbim, bizi havasız, susuz, vatansız, bu milleti lidersiz, Recep Tayyip Erdoğan'sız bırakmasın inşallah." dedi.

"İşte AK Parti belediyeciliği, işte Kaş'ta vücut bulmuş hali"

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Yörük Şenliği ve Sünnet Şöleni programlarını organize edenlere ve katılım sağlayanlara teşekkür etti.

AK Parti belediyeciliğine değinen Başkan Taş, şöyle konuştu: "İşte AK Parti belediyeciliği, işte Kaş'ta vücut bulmuş hali. Hamdolsun, bu hizmetleri yapan, bu kadar güzel işlere imza atan Belediye Başkanımız Mutlu Ulutaş'a yürekten teşekkür ediyorum. Bizim işimiz hizmet dedik. Bizim işimiz eser siyaseti dedik. İşte Gömbe Panayır Alanını gezdik. Yapılan parkları ve yürüyüş yollarını gezdik. İşte bu hizmetlerin hepsi bu dönemde Kaş'ımıza, Gömbe'mize kazandırıldı. Bu hizmetlerde emeği olan tüm arkadaşlarımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

"54 mahallemiz de çok kıymetli"

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Gömbe'nin Türkiye'nin en önemli yaylalarından biri olduğuna, bölgedeki Uçarsu ve Yeşilgöl gibi doğal güzelliklerin yanı sıra yeşilliğe, temiz ve serin havaya, buz gibi suya ve karlamaya dikkat çekti.

2019 yerel seçimleri öncesinde burada yaptığı ziyaretlerde vatandaşların yol talepleri olduğunu hatırlatan Başkan Mutlu Ulutaş, "Hamdolsun, bu hizmetleri hemşehrilerimize kazandırabilmenin mutluluğu içerisindeyiz. İnşallah bundan sonraki süreçte Gömbe'nin ve civar mahallelerimizin ne talebi varsa bunları hayata geçiriyoruz. Bizim için Kaş'ın merkezi de Yeşilbarak, Kılınçlı, Cemre, Sütleğen de diğer mahallelerimiz de aynı kıymette ve önemde. 54 mahallemizin, mezramızın yerleşim yerlerimizin hepsi bizim için çok kıymetli. Verdiğimiz sözleri yapabilmenin huzuru içerisindeyiz. İnşallah önümüzdeki süreçte kalan hizmetleri de hemşehrilerimize kazandıracağız, sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz. Yörük Şenliği ve Sünnet Şölenimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ailelerin bu mutluluğuna ortak olmak, bu mutluluğu beraber yaşamak çok güzel." dedi. Konuşmaların ardından şölen çerçevesinde çocuklara çeşitli hediyeler verildi, araç konvoyu düzenlenerek şehir turu yapıldı.

Törene AK Parti Antalya Milletvekilleri Atay Uslu ve Mustafa Köse, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, İlçe Müftüsü Turgut Topaloğlu, AK Parti İlçe Başkanı Okay Bilgin, MHP İlçe Başkanı Cemil Kolak, belediye meclis üyeleri, oda başkanları, Yörük Türkmen Dernekleri temsilcileri ve Yörükler katıldı. - ANTALYA