Antalya'da Dünya Engelliler Günü için farkındalık yürüyüşü düzenlendi

Antalya'nın Gazipaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Gazipaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen farkındalık yürüyüşüne katılım yoğun oldu. Yürüyüşün ardından Gazipaşa Kaymakamı Orhan Altun ve engelli çocuklar, Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe, Gazipaşa Kaymakamı Orhan Altun, Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Gül, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bilal Dal, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Fahri Oğuz, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile engelli bireyler ve aileleri katıldı. Yeni Mahalle Dörtyol mevkiinden başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Düzenlenen etkinlikler kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunulmasının ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa Kültür Merkezi'ne geçildi. Burada engelli bireyler için düzenlenen etkinliğin ardından engelli bireylerle ve ailelerine çeşitli ikramlar yapıldı.

"Hepimiz Birer Engelli Adayıyız"

Düzenledikleri etkinlik hakkında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Gül; "3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlemiş olduğumuz farkındalık yürüyüşüne katılım ve ilginin oldukça yoğun olması bizi memnun etti. Hepimiz birer engelli adayıyız. Engelli bireylerimiz adına farkındalık oluşturmaya çalıştık. Engelli bireyler ve aileleri için bazı zorlukları beraberinde getiriyor ve onların yaşadığı sorunlarla baş etmeleri sürecinde bizlerin üzerine de görevler düşmektedir. Bu nedenle her alanda onların yaşamlarını kolaylaştırmak, yılın her günü onları anlamak için her gün birlikte çabalayalım çağrısı yapıyoruz. Hoşgörü, sevgi ve saygıyla daha da güçlü bir şekilde hep birlikte engelli bireylerimizi kucaklayarak yaşamı sevdirelim." dedi. - ANTALYA