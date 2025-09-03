Haberler

Ankara Uluslararası Hazır Giyim ve Moda Fuarı COF'25 Başladı

Ankara Uluslararası Hazır Giyim ve Moda Fuarı COF'25 Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da düzenlenen Capital of Fashion (COF'25) fuarına çok sayıda modasever katıldı. Fuarda, Türkiye'nin 100'e yakın kadın hazır giyim markası ve 50 farklı ülkeden yerli ve yabancı profesyonel alıcılar bir araya geldi. Açılışta yapılan defile, ziyaretçilerden ilgi gördü.

Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) da destekleriyle düzenlenen Ankara Uluslararası Hazır Giyim ve Moda Fuarı-Capital of Fashion (COF'25) başladı.

Ankara Uluslararası Hazır Giyim ve Moda Fuarı Capital of Fashion (COF'25) ATO Congresium'da başladı. ATO'nun da destekleriyle bu yıl 3'üncüsü düzenlenen fuara çok sayıda modasever katıldı. Fuarın açılışında protokol konuşmalarının ardından defile yapıldı.

Ayrıca, hazır giyim sektörünü başkentte buluşturan COF'25, Türkiye'nin 100'e yakın kadın hazır giyim markasını, 50 farklı ülkeden 5 binin üzerinde yerli ve yabancı profesyonel alıcıyla bir araya getiriyor.

ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, "Ankara'nın köklerinde asırlarca süzülmüş bir ustalık var. Burası sıradan bir kent değil. Tasarımındaysa geleceğe yön veren bir vizyon var. Bugün o vizyonu tekrar görüyoruz" dedi.

"Bu sektörleri ayağa kaldırmaya mecburuz"

Tekstil sektörünü yeniden ayağa kaldırmaya mecbur olduklarına dikkati çeken Yılmaz, "Biz tekstilde geleneksel sektörlerde rekabet etmediğimiz, 5 bin yıllık hikayemiz ile motiflerini gelenekle oluşturduğumuz, rakibi az olan, cari açık kapatabilecek, ithal ikame ürünü olmayan bu sektörlerle ayağa kalkmadığımız müddetçe ne genç işsizlik azalacak, ne de cari açık kapanacak. Mahkumuz, mecburuz bu sektörleri ayağa kaldırmaya" şeklinde konuştu.

"Alkışlamak için buradayız"

Bir diğer ziyaretçi Gamze Erdem, defileyi izlediklerini aktararak, "Vallahi yeni geldik, defileyle başladı. Keyifli gözüküyor. Beklediğimizden daha kalabalık. Farklı bir konsept, emek var burada. Alkışlamak için buradayız" ifadelerini kullandı.

Fuar ziyaretçilerinden Şirin Koşar ise, "Ankara fuarına ilk defa katılıyorum. Mankenlerden Sude Koşar'ın annesiyim, onun vasıtasıyla katıldım. Defilesini seyrettim, gerçekten tekstil ürünleri çok güzel. Birazdan fuarı da gezeceğim, fikir sahibi olacağım. Defile çok güzel, tasarımlar çok güzel. Çok güzel düşünülmüş, herkese hitap edecek şekilde tasarlanmış" diye konuştu.

Fuar 3-6 Eylül tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Özel'den 'Göreve başladım' diyen Gürsel Tekin'e jet yanıt

CHP lideri Özel'den "Göreve başladım" diyen Gürsel Tekin'e jet yanıt
Kritik veri açıklandı, memur ve memur emeklisinin zamlı maaş tablosu ortaya çıktı

Kritik veri sonrası memurun zamlı maaş tablosu ortaya çıktı
81 ilde yapılan son seçim anketi: Zirvede kıyasıya bir rekabet var

81 ilde seçim anketi yapıldı, işte çıkan sonuç
Öcalan, Pervin Buldan'la mesaj gönderdi: Rojava ve Suriye benim kırmızı çizgimdir

Pervin Buldan'la mesaj gönderdi: İşte Öcalan'ın kırmızı çizgisi
Dünyaca ünlü futbolcu yolda gördüğü manzaraya kayıtsız kalamadı

Yolda gördüğü manzaraya kayıtsız kalamadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güzide Duran'dan Fikret Orman görüntüleri sonrası ilk açıklama

Yasak aşk kameralara yansıdı, ünlü model sessizliğini bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.