Ankara Uluslararası Hazır Giyim ve Moda Fuarı COF'25 Başladı

Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) da destekleriyle düzenlenen Ankara Uluslararası Hazır Giyim ve Moda Fuarı-Capital of Fashion (COF'25) başladı.

Ankara Uluslararası Hazır Giyim ve Moda Fuarı Capital of Fashion (COF'25) ATO Congresium'da başladı. ATO'nun da destekleriyle bu yıl 3'üncüsü düzenlenen fuara çok sayıda modasever katıldı. Fuarın açılışında protokol konuşmalarının ardından defile yapıldı.

Ayrıca, hazır giyim sektörünü başkentte buluşturan COF'25, Türkiye'nin 100'e yakın kadın hazır giyim markasını, 50 farklı ülkeden 5 binin üzerinde yerli ve yabancı profesyonel alıcıyla bir araya getiriyor.

ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, "Ankara'nın köklerinde asırlarca süzülmüş bir ustalık var. Burası sıradan bir kent değil. Tasarımındaysa geleceğe yön veren bir vizyon var. Bugün o vizyonu tekrar görüyoruz" dedi.

"Bu sektörleri ayağa kaldırmaya mecburuz"

Tekstil sektörünü yeniden ayağa kaldırmaya mecbur olduklarına dikkati çeken Yılmaz, "Biz tekstilde geleneksel sektörlerde rekabet etmediğimiz, 5 bin yıllık hikayemiz ile motiflerini gelenekle oluşturduğumuz, rakibi az olan, cari açık kapatabilecek, ithal ikame ürünü olmayan bu sektörlerle ayağa kalkmadığımız müddetçe ne genç işsizlik azalacak, ne de cari açık kapanacak. Mahkumuz, mecburuz bu sektörleri ayağa kaldırmaya" şeklinde konuştu.

"Alkışlamak için buradayız"

Bir diğer ziyaretçi Gamze Erdem, defileyi izlediklerini aktararak, "Vallahi yeni geldik, defileyle başladı. Keyifli gözüküyor. Beklediğimizden daha kalabalık. Farklı bir konsept, emek var burada. Alkışlamak için buradayız" ifadelerini kullandı.

Fuar ziyaretçilerinden Şirin Koşar ise, "Ankara fuarına ilk defa katılıyorum. Mankenlerden Sude Koşar'ın annesiyim, onun vasıtasıyla katıldım. Defilesini seyrettim, gerçekten tekstil ürünleri çok güzel. Birazdan fuarı da gezeceğim, fikir sahibi olacağım. Defile çok güzel, tasarımlar çok güzel. Çok güzel düşünülmüş, herkese hitap edecek şekilde tasarlanmış" diye konuştu.

Fuar 3-6 Eylül tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak.