Ankara, İzmir, Milas-Bodrum ve Üsküp Havalimanları ASQ Ödüllerinde Öne Çıktı

Ankara, İzmir, Milas- Bodrum ve Üsküp havalimanları, Havalimanı Hizmet Kalitesi (Airport Service Quality-ASQ) ödüllerinde kendi kategorilerinde en iyi havalimanları arasında yer aldı. Çin'in Guangzhou kentinde gerçekleştirilen ACI Customer Experience Global Summit kapsamında düzenlenen konferansta TAV Havalimanları Ticari İşler Grup Başkanı (CCO) ve TAV İşletme Hizmetleri İcra Kurulu Başkanı (CEO) Aude Ferrand konuşmacı olarak yer alırken, ödülleri TAV Havalimanları adına teslim aldı.

TAV Havalimanları'nın işlettiği Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Milas-Bodrum ve Üsküp havalimanları, "Havalimanı Hizmet Kalitesi" (Airport Service Quality - ASQ) programı çerçevesinde ödüllendirildi. Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes ve Milas-Bodrum havalimanları yolcu kapasitelerine göre kendi kategorilerinde "Avrupa'nın En İyi Havalimanı" ve "Avrupa'nın En Keyifli Havalimanı" ödüllerini kazandı.

İzmir Adnan Menderes, Milas-Bodrum ve Üsküp havalimanları ise yolcu geçiş süreçlerindeki performanslarıyla "Avrupa'nın En Kolay Havalimanı Yolculuğu" kategorisinde ödüllendirildi. Ayrıca İzmir Adnan Menderes ve Milas-Bodrum havalimanları "Avrupa'nın En Temiz Havalimanı" ödülüne layık görülürken, Milas-Bodrum Havalimanı "Avrupa'nın En Adanmış Personele Sahip Havalimanı" kategorisinde de en iyiler arasında yer aldı.

TAV Havalimanları Havalimanı İşletmelerinden Sorumlu Grup Başkanı Kürşad Koçak, "TAV Havalimanları olarak çeyrek asırdır yolcularımıza en iyi seyahat deneyimini sunmak için çalışıyoruz. Yolcuların görüşleriyle belirlenen bu ödüller bizim için ayrı bir değer taşıyor. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Ödüller, ACI World tarafından düzenlenen Airport Experience Summit 2025 kapsamında sahiplerini buldu. Dünyanın dört bir yanından 800'ün üzerinde üst düzey havalimanı yöneticisi, müşteri deneyimi uzmanı ve sektör profesyonelini bir araya getiren zirvede, TAV Havalimanları CCO'su ve TAV İşletme Hizmetleri CEO'su Aude Ferrand da konuşmacılar arasında yer aldı. Ferrand, çoklu havalimanı işletmecilerinin portföylerinde hem tutarlı hem de farklılaştırılmış yolcu deneyimleri oluşturmaya yönelik stratejileri üzerine görüşlerini paylaştı.

2006'da başlatılan ASQ programı, yolcu memnuniyetini, iş performansını ve havalimanı hizmet kalitesini ölçmek ve geliştirmek için oluşturuldu. Bugün 110 ülkede 400'ün üzerinde havalimanının katılımıyla dünyanın önde gelen yolcu memnuniyeti programı olarak tanımlanıyor. ASQ ödüllerinin kazananları, her yıl dünya genelinde 700 bin yolcunun birebir değerlendirmeleriyle belirleniyor. - İSTANBUL