Ankara haber | Çankaya Belediyesi'nin Kreş Öğretmenleri Yeni Döneme Hazır

Çankaya Belediyesi'nin 12 gündüz bakımevinde görev yapan 250 personel, yeni döneme eğitim çalıştayı ile hazırlandı. Konusunun uzmanları tarafından verilen eğitimlerde, ilk yardımdan iletişime kadar çeşitli konular ele alındı.

Çankaya Belediyesi Gündüz Bakımevleri eğitmenleri, yeni dönem öncesi eğitimden geçti. Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen ve 5 gün süren çalıştayda, çocuklara ilk yardım, gelişimsel değerlendirme ve gelişimsel özellikler, duyu bütünleme, proje tabanlı öğrenme, okul öncesinde iletişim ve çoklu zeka, okul öncesi dönemde istismar ve moni bostan konuları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

"BİZ EN ÇOK ÇOCUKLARIN BELEDİYESİYİZ"

Çankaya Belediyesi'nin çeşitli semtlerinde bulunan 12 gündüz bakımevinde bu yıl bin 400 çocuk okulöncesi eğitime ilk adımı attı.

Gündüz bakımevlerinin sayısını artırmaya yönelik adımlar atan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, gelecek eğitim-öğretim döneminde 3 gündüz bakımevini daha hizmete açacaklarını söyledi. Taşdelen, "Kaliteli ve uygun ücretle eğitim verdiğimiz gündüz bakımevlerimizde, gelecek eğitim döneminde 2 bini aşkın çocuğumuz eğitim almış olacak. ' Biz en çok çocukların belediyesiyiz' anlayışı ile çocuklarımıza eğitim veren öğretmenlerimizin ve gündüz bakımevlerinin tüm personelinin eğitimine de önem veriyoruz. Hayat sürekli bir eğitim demektir. Zaman geçtikçe her şey değişiyor ve gelişiyor. Biz de belediye olarak bu değişime ayak uydurmak için her anlamda ve her yaşta eğitimi önemsiyoruz. Gündüz bakımevi personelimize, öğretmenlerimize, tüm çocuklarımıza ve ailelerine başarılı, verimli bir dönem diliyorum" diye konuştu.