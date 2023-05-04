Amatör spor kulüplerine büyük destek

Bilecik'te faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine Bilecik Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden önemli ölçüde ayni ve nakdi yardım sağlandı.

Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen programda Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya tarafından 40 spor kulübüne nakdi, 73 spor kulübüne ayni yardımlar takdim edildi. Bilecik'te sporun gelişmesi için gayret ettiklerini belirten Vali Kızılkaya, "Geçtiğimiz 2022 yılında yine aynı programda spor kulüplerimize 200 bin TL maddi yardım sağlamıştık. Bu yıl yapılacak olan yardımı neredeyse 5 katına çıkartarak 40 spor kulübümüze 945 bin TL destek sağlayacağız.73 spor kulübümüze de; basketbol, voleybol ve futbol topları başta olmak üzere, tişört, antrenman yeleği, sırt çantası, yağmurluk, eşofman takımı desteğini de ayrıca sağlıyoruz" dedi.

"413 milyon 775 bin 203 Türk Lirasını bulan 5 önemli tesisimizin yapımı devam ediyor"

Bilecik'te 5 önemli tesisin yapımının devam ettiğini belirten Vali Kızılkaya, "Sporcularımız daha iyi şartlarda ve daha elverişli malzemelerle faaliyetlerini icra edebilmeleri için bu destekleri hayata geçirdik. Bunların yanı sıra 2022 ve 2023 yıllarında tesisleşme anlamında ciddi adımlar attık. Toplamda 413 milyon 775 bin 203 TL bulan 5 önemli tesisimizin yapımı devam ediyor. Bilecik Stadyumu, Söğüt Gençlik Kampı ve Oba Kent Projesi, Pazaryeri Spor Salonu, Pazaryeri Yüzme Havuzu ve Bozüyük Gençlik Merkezi tamamlandığında bölgelerinde önemli birer cazibe alanı oluşturarak şehrimizin sosyal birikimine katkı sağlayacaktır. Diğer yandan Gölpazarı, Osmaneli, Söğüt ve Vezirhan'da ihalesi yapılan ve yakın zamanda inşasına başlanacak olan 9 spor tesisi tamamlandığında Bilecik spor alanında altın çağını yaşayacağından hiç şüphemiz yoktur. Burada bizlere düşen en önemli görev; yapılacak olan tesislerin en verimli şekilde kullanarak binlerce gencimizin ve çocuğumuzun yararlanmasını sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

Vali Kızılkaya, "Tüm bu yatırımların Bilecik'te hayata geçmesinde desteklerini esirgemeyen, spora ve sporcuya daime değer vererek imkanlar sunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu'na şükranlarımı sunuyorum" diyerek tüm spor kulüplerine başarılar diledi.

Düzenlenen programa Vali Kızılkaya'nın yanı sıra Milletvekili Selim Yağcı, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, kurum amirleri, spor kulüpleri yöneticileri ve sporcular katıldı. - BİLECİK