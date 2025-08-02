Amasya'nın Tek Semavercisi: Hamdi Küçük

İstanbul'da 12 yıldır yaptığı ticari taksi şoförlüğünü bırakıp memleketi Amasya'ya dönen bir vatandaş, şehrin tek semavercisi oldu. El yapımı semaver ustası kalmayan şehirde küçük yaşlarda öğrendiği baba mesleği semaverciliğin son temsilciliğini üstlenen Hamdi Küçük, yetiştirmek üzere çırak arıyor.

Amasya'da küçüklüğünden bu yana tarihi Taşhan'da babasıyla birlikte semavercilik yapan Hamdi Küçük, işyerlerinin restorasyon nedeniyle boşaltılması sonrası 12 yıl önce İstanbul'un yolunu tutarak taksiciliğe başladı. Zorlu yanları olan taksici şoförlüğüne zamanla alışan 47 yaşındaki Küçük, babasının vefatı sonrasında yeniden memleketine döndü. Semaver ustalarının çoğunun vefatıyla birlikte de şehrin son semavercisi olarak baba mesleğini yaşatmaya başladı.

"İstanbul'da taksicilik zordu"

Hummalı çalışmalar sonucu kesip birleştirilerek oluşturulan 27 parça sac malzemeden yaptığı semaverlerin yanı sıra coğrafi işaretli bakır semaverleri de atölyesinde üreten Küçük, "İstanbul'da taksicilik zordu. Her türlü tehlikesi olan bir meslek. Babamın da vefatı sonrası taksiciliği bırakıp yeniden semaverci oldum. Şehirde başka semaverci de kalmadı. Çok zevkli de bir iş. Sonuçta ortaya bir ürün çıkartıyorsunuz" diye konuştu.

Yetiştirmek üzere çırak arıyor

8 dakikada suyu kaynattığına değindiği el emeği, göz nuru semaverlerinden çay içenlerin zevk alacaklarına inandığına değinen usta semaverci, mesleğin son temsilcisi olduğu için yetiştirmek üzere çırağa da ihtiyacının bulunduğunu vurguladı.

Tarihi Taşhan'ın olduğu bölgede öncede bulunan 5 semaverciden sadece birinin kaldığına işaret eden esnaflardan 76 yaşındaki Osman Zengin de "Şimdi tek Hamdi ustamız kaldı. Usta yetişmediği için de bakırcılık, semavercilik unutulmaya yüz tutmaya doğru gidiyor" şeklinde konuştu. - AMASYA