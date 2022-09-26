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Altınköprü "Gold Prize" ödülünü Türkiye'ye getirdi

Yerel Haberler

Altınköprü 'Gold Prize' ödülünü Türkiye'ye getirdi

Güney Kore'nin Cheonan kentinden düzenlenen Cheonan World Dans Festivali'nde ülkemizi temsil eden Altınköprü Halk Dansları Topluluğu, 18 ülkeyi geride bırakarak "Gold Prize" ödülünü almaya hak kazandı.

Güney Kore'nin Cheonan kentinden düzenlenen Cheonan World Dans Festivali'nde ülkemizi temsil eden Altınköprü Halk Dansları Topluluğu, 18 ülkeyi geride bırakarak "Gold Prize" ödülünü almaya hak kazandı.

Bugüne kadar dünya çapında bir çok başarıya imza atan Büyükçekmece Belediyesi Altınköprü Halk Dansları Topluluğu, İzmir, Mardin, Kırklareli, Burdur ve Trabzon yöreleri oyunları ile Güney Kore'deki festivale damga vurdu. Bu yıl 22'incisi düzenlenen Cheonan World Dans Festivali'nde Türkiye'yi tensil eden Altınköprü Halk Dansları Topluluğu, uluslararası halk dansları yarışmasında jüri üyelerinden en yüksek puanı alarak "Gold Prize" ödülünü kazandı. Düzenlenen törende topluluğun ödülünü Cheonan Belediye Başkanı Park Sang Don takdim etti. Büyükçekmece ekibi, Cheonan World Dance Festival 2022 açılış kortejinde ise 90 grubun katılımıyla gerçekleşen Sokak Dans Yarışması'nda da "En İyi Performans" ödülü kazandı.

"Gurur duyduk"

Uluslararası Dans Festivalleri Federasyonu'nun (FIDAF) Genel Kurulu'na katılmak üzere Güney Kore'de bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Altınköprü Halk Dansları Topluluğu'nu kutlayarak, "Ülkemizi en iyi şekilde temsil eden Altınköprü Halk Dansları Topluluğu, 18 ülkeyi geride bırakarak önemli bir başarı elde etti. Festivalin başından sonuna kadara muhteşem bir performans sergileyen, halk oyunlarımızı başarıyla icra eden dansçılarımızla gurur duyduk" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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