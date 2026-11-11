Almanya'daki tempoyu bırakan anne Mersin'de oğlu için pizza atölyesi kurdu

Almanya'daki yoğun çalışma şartları nedeniyle çocuğuna yeterince vakit ayıramayacağını düşünen bir anne, oğluyla daha fazla zaman geçirebilmek için Türkiye'ye yerleşti. Mersin'de kurduğu 'Karavan Pizza' atölyesiyle hem geçimini sağlayan hem de oğluyla daha fazla vakit geçirme imkanı bulan anne, aldığı kararla iş hayatını ve anneliği bir arada yürütmeyi başardı.

Almanya'da doğup büyüyen Türk vatandaşı Berna Tülay (47), gastronomi eğitimi aldıktan sonra uzun yıllar bu sektörde çalıştı. 36 yaşında anne olan Tülay, Almanya'daki yoğun iş temposu nedeniyle oğluna yeterince vakit ayıramayacağını ve çalışma şartlarının çocuk yetiştirmek açısından kendisini zorlayacağını düşünerek yaklaşık 10 yıl önce Türkiye'ye taşınma kararı aldı. Oğlu Paskal (11) ile daha fazla vakit geçirebilmek için Mersin'e yerleşen Tülay, burada hem geçimini sağlayabileceği hem de oğluyla ilgilenebileceği bir iş arayışına girdi. Gastronomi alanındaki tecrübesinden yararlanarak bir karavan alan Tülay, Mersin'in sokaklarında ve çeşitli etkinliklerde pizza satmaya başladı. Ancak yalnızca pizza satmakla yetinmeyen Tülay, hem oğlunun hem de çevredeki çocukların eğlenerek vakit geçirebileceği bir pizza atölyesi oluşturdu. Karavanıyla katıldığı etkinliklerde çocuklara pizza yapma deneyimi sunan Tülay, bu sayede hem çalışıp geçimini sağlıyor hem de oğluyla daha fazla zaman geçirebiliyor. Atölyeye katılan çocuklar, şef önlüklerini ve şapkalarını giyerek kendi pizzalarını hazırlıyor. Hamurlarını açıp istedikleri malzemelerle süsledikleri pizzalar, hemen önlerinde pişirilerek kendilerine ikram ediliyor.

"Almanya'da çocuğumla vakit geçiremeyeceğimi biliyordum"

Almanya'daki çalışma şartları nedeniyle Türkiye'ye yerleşme kararı aldığını anlatan Berna Tülay, "21 yaşından beri Almanya'da gastronomi yapıyorum. 36 yaşımda bir çocuğum oldu şu an 11 yaşında. Almanya'da hem çalışarak hem çocukla vakit geçiremeyeceğimi bildiğim için Türkiye'ye gelmeye karar verdim. Çünkü burada daha fazla vakit geçirebiliyorum. Gastronomide çalışan bunu herkes bilir, orada çok yoğun bir şekilde çalışılıyor. Orada hiç kendine bile vakit ayıramıyorsun. Ondan dolayı ben çocuk olduktan sonra dedim ki 'yok, Almanya'da artık olmaz' ve Türkiye'ye gelmeye karar verdim. Daha sağlıklı olduğunu düşündüğüm için, çünkü çocuk için çok önemli annesinin, babasının yanında sürekli vakit geçirmesi. Onu Almanya'da sağlayamayacağımı biliyordum" dedi.

"Çocuklar kendi pizzalarını kendileri hazırlıyor"

Türkiye'ye geldikten sonra hem çalışabileceği hem de oğluyla zaman geçirebileceği bir iş kurduğunu anlatan Tülay, "Türkiye'ye geldiğimde ne yapabilirim diye düşündüm. Hep gastronomi yaptığım için karavan almaya ve karavanla çalışmaya karar verdim. Hem çocukla vakit geçirebiliyorum hem de çalışıyorum. Ben normal satış yapmak istemedim. Hem kendi çocuğum ve arkadaşları, çevredeki çocuklar da etkinliğe katılsın diye pizza atölyesi kurdum. Atölyede ben hamurları yapıyorum. Çocuklara veriyoruz. Onlar kendileri açıyor. İstedikleri gibi üstünü, istedikleri malzemelerini koyuyorlar. Hemen önlerinde de pişiriyoruz, yiyorlar. Çocuklara kıyafetlerini giydiriyoruz, şapkalarını veriyoruz. Hem keyif alıyorlar hem de karınları doyuyor" diye konuştu.

"Oğlumla doya doya vakit geçiriyorum"

Türkiye'ye taşınma kararından memnun olduğuna dikkat çeken Tülay, "Benim çocuğum şu an 11 yaşında ve ben doya doya onunla vakit geçiriyorum. Çok güzel geçti çocukluğu. Benim için de onun için de çünkü hem çalışabildim hem de çocuğumla vakit geçirebildim. Çok doğru bir karar aldım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı