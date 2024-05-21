Üye Girişi
Haberler

Alanya'da drift atan sürücüye 45 bin lira ceza

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde drift atarak tehlikeli hareketler sergileyen araç sürücüsü jandarma trafik ekipleri tarafından yakalanarak 45 bin 210 lira para cezası kesildi.

Alanya'da drift atan sürücüye 45 bin lira ceza

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde drift atarak tehlikeli hareketler sergileyen araç sürücüsü jandarma trafik ekipleri tarafından yakalanarak 45 bin 210 lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Trafik ekipleri tarafından Kargıcak Mahallesi Anadolu sokak üzeri Oğuzhan Caddesi kavşağındaki trafik kontrolleri esnasında 07 HEL 52 plakalı aracın drift atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü kamera görüntüleriyle tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırmalar sonucunda araç ve sürücüsü yakalanırken, şahsın sürücü belgesi olmadığı tespit edildi. Yakalanan şahsa jandarma trafik ekipleri tarafından sürücü belgesiz araç kullanmak ve drift atmaktan dolayı 45 bin 210 TL cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Jandarma Antalya trafik Alanya Trafik Yerel Spor Güncel Haberler

En beğenilen siyasetçiler anketinde Mansur Yavaş ilk, Erdoğan 3. sırada

En beğenilen siyasetçiler anketinde Mansur Yavaş ilk, Erdoğan 3. sırada

 Türbülans sonrası acil iniş yapan Singapur uçağında can kaybı 2'ye yükseldi

Türbülans sonrası acil iniş yapan Singapur uçağında can kaybı 2'ye yükseldi

 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 1 komiser daha gözaltına alındı, 1 kişi serbest bırakıldı

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 1 komiser daha gözaltına alındı, 1 kişi serbest bırakıldı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title