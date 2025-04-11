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Alanya'da ATM'lere Saldırı: Camlar Parçalandı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde toplu ATM'lerde kimliği belirsiz kişiler tarafından camların kırıldığı bildirildi. Olayla ilgili polis araştırması sürerken, vatandaşlar durumu kınadı.

Alanya'da bankaların ATM'lerine saldırı

Dört ayrı bankaya ait yan yana bulunan ATM'lerin ekran camları parçalandı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde toplu ATM'lerin bulunduğu yerde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ATM'lerin camları patlatıldı.

Olay, sabah saatlerinde Alanya'nın Saray Mahallesi Oral Caddesinde bulunan toplu ATM'lerde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ATM'lerinin camları kırıldı. Ekran camları parçalanan ATM cihazlarına zarar veren kişi ya da kişiler için polis ekiplerin geniş çaplı araştırmaları sürüyor. Sabah saatlerinde ATM cihazına para yatırmak için gelen Selçuk M. isimli vatandaş yaşanan durumdan dolayı üzüntülü olduğunu ve bu durumu gerçekleştiren kişilerin ise bir an önce bulunup cezalandırılması gerektiğini söyledi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP KARCI - Yerel
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