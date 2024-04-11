Aksaray'da 60 Yıllık Bayram Geleneği Devam Ediyor

Aksaray'da 60 yıl önce göç vermeye başlayan ve zamanla 62 nüfusu kalan Salarıgödeler köyü sakinleri 60 yıllık gelenekle bir kez daha bayram kahvaltısında buluştu.

Aksaray'ın Ortaköy ilçesine bağlı Salarıgödeler köyü sakinleri 60 yıldır sürdürülen bayram geleneği ile kahvaltıda buluştu. 60 yıl önce 117 hane olan köy göç vermeye başlayınca zamanla nüfusu 62'ye kadar düştü. İlk yıllarda köy odaları diye tabir edilen evlerde toplanarak bayram kahvaltısı yapan köy sakinleri şimdilerde gurbette yaşayan vatandaşların köye dönmesiyle eski bayramlara kavuştu. 60 yıl önce başlatılan geleneği devam ettiren köy sakinleri eski köy okulunun bahçesinde bayramlaştıktan sonra hasret giderdi. Kahvaltıda aynı sofrayı paylaşan yaşlılar ve gençler eski bayramların tadını alırken, 60 yıldır sürdürülen geleneğin ilk zamanlarına şahitlik edenler o günkü bayramları anlatarak özlemini dile getirdi. Geleneğe bugünlerde sahip çıkan köylüler ise köy odalarından meydanlara taşan geleneğin gelişimini anlattı.

"Bayramlaşma töreni 60 yıldır bu köyde gelenek haline geldi"

Bayramlaşma kahvaltısının 60 yıldır köyde gelenek haline geldiğini belirten Ramazan Özenen (67), "Bayramlaşma töreni 60 yıldır bu köyde gelenek haline geldi. Benim çocukluğumda odalar vardı. Köyün ileri gelenlerinin odalarıydı. Odalarda her evden kahvaltılık yiyecek, içecek getirilir bayramlaşılırdı. Bu bayramlaşma duygusu paylaşılırdı. Daha sonra köyümüz hızlı göç verip nüfus azalmaya başlayınca odalar kapandı. Ama biz bu geleneği devam ettirdik. 2016'da daha da geliştirdik. Bu şekilde yemekli, toplantılı, tüm ülke genelinden bu köyün halkı buraya gelir. 60 yıldır bu köy halkı dışarı göçenler dahil her bayram bu geleneğe uyarak akın ederler. 2016 yılından bu tarafa da Türkiye'nin 7 bölgesinden köylülerimiz buraya akın eder. Sabahın üçünde, dördünde yola çıkarak bu duyguyu yaşamak için, bu muhteşem atmosfere şahit olmak için buraya gelirler" dedi.

"Geldiğimiz zaman hepimiz çok mutlu oluyoruz"

Köyden çok küçük yaşta Konya'ya göç ettikten sonra her yıl bayram kahvaltısı için geldiğini anlatan Hurşit Demirel (68), "Ben 1956 doğumluyum, 1959'da babam Konya'ya göç ediyor. Konya'da yetiştik, çocukluğumuz Konya'da geçti. Gençliğimiz, ticaretle uğraşıyoruz ve ticaretimiz orada hala oradayız. Ama çocukluğumuzda yaz tatillerinde buraya gelirdik. O günün hatıraları var, o günlerden bugüne köyümüzü unutamıyoruz. Köyümüz zaman içerisinde göç vermeye başladı. Çok az bir yaşayan var köyümüzde ama Konya, Aksaray, Ortaköy ve diğer illerde çok yaşayanlarımız var. Büyüklerimiz bu insanları nasıl bir araya getiririz diye düşünüp böyle bir gelenek yapalım Ramazan Bayramlarında bir araya toparlayalım diye başlatmışlar. Biz de her bayram geliriz. İnsanların burada yüzlerinin güldüğünü, çok mutlu olduklarını görüyoruz. Bizim köyün haricinde de bu geleneği yaşatan başka bir köy yok, tavsiye de ederiz. Ata yurdu çok önemli ve değerli. Geldiğimiz zaman hepimiz çok mutlu oluyoruz. Birbirimizle görüşmemiz kaynaşmamız bunlar bizi mutlu ediyor. Düğün olsa herkes çevresini çağırır. Burada küslüğü dargınlığı kimse dinlemeden herkes memleketini görmeye geliyor" diye konuştu.

Geleneğin başlatıldığı yıllardan bahseden köyün büyüklerinden Faik Tekgöz (79) ise, "Burada çok emeklerim var, burada yetişen biriyim. 45 sene hayatım burada geçti. Sonra şehre taşındım. Köyümüz çok iyi bir yerdi ama göç nedeniyle şimdi mahrumiyete düştü. Ama Allah razı olsun vatandaş yine birlik beraberlik yaptı, gençlerimizle tanıştılar. Bu işlere öncü olanlardan Allah razı olsun. Eski bayramlar çok iyiydi bu da onlara benzer oldu. Eskiden köy köy büyük odaları gezerdik. Vatandaşların, büyüklerin yanına varırdık. Haneleri ziyaret ederdik. Şimdi onlar kalmadı" dedi. - AKSARAY