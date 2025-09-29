AK Parti heyeti Kayseri Oto Sanatkarlar Odası'nı ziyaret etti

Ak Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, İl Başkanı Hüseyin Okandan ve milletvekilleri Kayseri Oto Sanatkarlar Odası'nı (KOSO) ziyaret etti.

Ak Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ile Sayın Bayar Özsoy, AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcısı İzzet Buzkan ve AK Parti Kayseri teşkilat mensupları Kayseri Oto Sanatkarlar Odası'nı ziyaret etti. Ziyarette, Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhi Odakır ve oda üyeleriyle bir araya gelinerek, Kayseri'nin esnaf ve sanatkarlarının çalışmaları, talepleri ve yürütülen projeler üzerine istişarelerde bulunuldu.

Kayseri oto Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhi Odakır, oda faaliyetleri ve sektörün gelişimine dair kapsamlı bilgiler aktardı. İl Başkanı Hüseyin Okandan ise ziyaretle ilgili yaptığı açıklamasında, "Esnafımız ve sanatkarımız, ekonomimizin bel kemiğidir. Onların yanında olmak, sorunlarını dinlemek ve çözüm üretmek bizim en önemli sorumluluklarımızdandır" ifadelerini kullandı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, esnaf ve sanatkarlara kolaylıklar dilenerek, çalışmalarında başarılar temenni edildi. - KAYSERİ