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AK Parti Erzurum İl Başkanı Küçükoğlu basın mensuplarıyla bir araya geldi

Yerel Haberler

AK Parti Erzurum İl Başkanı Küçükoğlu basın mensuplarıyla bir araya geldi

Erzurum AK Parti İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, basın mensupları ile bir araya geldi.

Erzurum AK Parti İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, basın mensupları ile bir araya geldi.

AK Parti Erzurum il binasında düzenlenen toplantıda konuşan Erzurum AK Parti İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, AK Parti'de milletvekili aday adaylığı başvuruları konusunda bilgiler verdi. Küçükoğlu, adaylık başvurusu yapacak herkesin belirlenecek asgari tutarının AFAD'ın deprem yardım hesaplarına bağış olarak yatıracaklarını söyledi.

Küçükoğlu, seçim çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini ifade etti. - ERZURUM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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