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AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı'nın Babası Vefat Etti

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı'nın Babası Vefat Etti
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Eski AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı'nın babası Emin Yağcı yaşamını yitirdi. Cenazesi bugün ikindi namazından sonra defnedilecek.

Önceki dönem AK Parti Bilecik Milletvekili, şu an İller Bankası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selim Yağcı'nın babası hayatını kaybetti.

İller Bankası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selim Yağcı, Mehmet Emin Yağcı ve Sevilay Erhun'un babası Emin Yağcı vefat etti. Cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Cumalıköy Köy Camii'nden kaldırılarak köy mezarlığına defnedilecek. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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