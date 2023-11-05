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Ağrı'nın yüksek kesimleri beyaza büründü

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Yerel Haberler

- Ağrı'nın yüksek kesimleri beyaza büründü Ağrı'nın yüksek kesimlerinde bulunan köyler beyaza büründü.

- Ağrı'nın yüksek kesimleri beyaza büründü

AĞRI - Ağrı'nın yüksek kesimlerinde bulunan köyler beyaza büründü.

Ağrı'da, Tendürek Dağı bölgesinde bulunan dağ köylerinde etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü. Sabah evlerinden çıkan vatandaşlar, bembeyaz örtüyle karşılaşınca o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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