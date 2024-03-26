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Ağrı Milli Eğitim Müdürlüğü İftar Programı

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Ağrı Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftar programında, eğitim camiası bir araya geldi.

Burçin Uysal Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen programa İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Maarif Müfettişleri Başkanı İbrahim Gökalp, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları İshak Hasanoğlu, Neriman Karakoç ve Edip Erdoğan, şube müdürleri ve kurum personelleri katıldı. İftar öncesi personellerle tek tek tokalaşan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, hayırlı iftarlar diledi. Ezanın okunmasıyla birlikte iftar açıldı ve ardından çay eşliğinde sohbet edildi. İftar yemeği sonrası konuşan Kökrek, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğunu vurguladı. Kökrek, "Bu mübarek Ramazan ayında birlik ve beraberlik içinde olmanın, dayanışma duygularımızı güçlendirmenin önemini hepimiz biliyoruz. Bu vesileyle, Ramazan ayınızı tebrik ediyor, sağlık, huzur ve bereket diliyorum" dedi.

Eğitim camiasının özverili çalışmalarına değinen Kökrek, "Başarılı bir eğitim sistemi için en önemli unsurun, öğretmenlerimiz ve siz mesai arkadaşlarımızın emeği ve fedakarlığı olduğunu biliyoruz. Bu vesileyle, her birinize göstermiş olduğunuz emek ve özveri için minnettarlığımı ifade ediyorum. İlimizde eğitimi daha da ileriye taşımak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Hedefimiz, her öğrenciye en iyi eğitim imkanlarını sunmak ve onları geleceğe en iyi şekilde hazırlamaktır" şeklinde konuştu.

Kökrek, Ramazan ayının birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini ve sevgi dolu bir yaklaşımla daha güzel bir gelecek inşa edilebileceğine inandığını da sözlerine ekledi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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