Ağrı'da depremde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi

Ağrı'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1. yılında depremde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Müftülüğü iş birliğinde gerçekleştirilen "6 Şubat Depremi Anma Programı", Merkez Camii'nde yapıldı. Programa, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, İl Müftüsü Necati Şafak, gençlik liderleri, gönüllü gençler ve vatandaşlar katıldı. Programda, depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okunarak, İl Müftüsü Necati Şafak tarafından dua edildi. Dua sonrası, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından vatandaşlara çorba ikramında bulunuldu. - AĞRI