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Ağrı'da Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Programı Düzenlendi

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Ağrı'da, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü nedeniyle program düzenlendi. Programda, saygı duruşu, İstiklal Marşı, öğrenci şiir dinletileri, koro performansı ve tiyatro gösterileri yer aldı. Dereceye giren öğrencilere ödüller verildi. Programa Ağrı Valisi, Cumhuriyet Başsavcısı, askeri yetkililer ve eğitimciler katıldı.

Ağrı'da, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle program düzenlendi.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla, Ağrı'da program düzenlendi. Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Program öğrencilerin şiir dinletileri ve koro performansıyla devam etti. Tiyatro gösterilerinin de sergilendiği program yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Düzenlenen programa Ağrı Valisi Mustafa Koç, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Vekili Albay Erhan Cesur, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, öğretmen ve öğrenciler katıldı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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