Afyonkarahisar'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlamaları Başladı

Yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'da da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları başladı.

Kentte kutlamaların adresi Zafer Meydanı oldu. Çeşitli iş kollarını temsil eden sendika ve sivil toplum örgütlerinin ayrı ayrı kutlama yaptıkları gözlenirken, kutlamaların gerçekleştirildiği alanda polis ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı. Kutlamalarda yapılan basın açıklamalarında ise çalışanların iş şartları ile birlikte ücretlerinin iyileştirilmesi yönünde talepler öne çıktı.

Basın açıklamalarının ardından eylemciler olaysız bir şekilde dağıldı. - AFYONKARAHİSAR