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Adıyaman Valisi Osman Varol, halk buluşmalarıyla vatandaşların sorunlarını dinliyor

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Adıyaman Valisi Osman Varol, salı günleri düzenlediği halk buluşmalarında vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinleyerek çözüm odaklı çalışmalar yapmaktadır. Vali Varol, her hafta salı günleri sabah saat 9'da gerçekleştirilen buluşmalara randevu alınarak katılım sağlanabileceğini belirtmiştir.

Adıyaman Valisi Osman Varol, salı günleri geleneksel hale getirdiği halk buluşmaları ile vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinliyor.

Katılımın yoğun olduğu, çözüm ve sonuç odaklı gerçekleştirilen halk buluşmasında vatandaşlar kapıda karşılayarak sıcak ve samimi bir ortamda sohbet edip ihtiyaç, talep ve sorunlarını tek tek dinleyen Vali Osman Varol, kendisine iletilen talep ve sorunları not aldırarak ilgili kurumlara gerekli çalışmaların bir an önce başlatılması talimatını verdi.

Vali Varol, ailesiyle birlikte halk buluşması programına katılan çocukları kucaklayarak yakın ilgi gösterdi.

Vali Varol, her kesimden vatandaşımızın sorun, istek ve taleplerinin dinleneceği halk buluşmalarının Açık Kapı üzerinden randevu alınarak her hafta salı günleri sabah saat 9'da gerçekleştirileceğini söyledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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