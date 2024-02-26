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Adıyaman'ın Sincik ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan köy yolları açılıyor

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Sincik ilçesine bağlı Şahinbeyler ve Uğurlu yolunda yağışlardan dolayı meydana gelen heyelan sonucu kapanan köy yolları iş makineleri ile açılıyor. Sincik İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar devam ediyor.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan yağış sonrası heyelan nedeniyle kapanan köy yolları iş makineleri ile açılıyor.

Sincik ilçesine bağlı Şahinbeyler ve Uğurlu yolunda yağışlardan dolayı heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle kapanan Şahinbeyler ve Uğurlu yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı. Kapanan yolun yeniden açılması için çalışma başlatıldı. Sincik İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekiplerince kapalı yolun açılma çalışması devam ediyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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