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Adıyaman'da Süt Üreticilerine 81 Adet Süt Düvesi Dağıtıldı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hayvancılığa teşvik için süt üreticilerine 81 adet süt düvesi dağıtıldı. Adıyaman Süt Üreticileri Birliği ile Ziraat Bankası tarafından ortak geliştirilen 'Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var' projesi kapsamında düveler dağıtıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hayvancılığa teşvik için süt üreticilerine 81 adet süt düvesi dağıtıldı.

Adıyaman Süt Üreticileri Birliği ile Ziraat Bankası tarafından ortak geliştirilen 'Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var' projesi kapsamında 81 adet gebe düve dağıtıldı.

Dağıtım töreninde konuşan Adıyaman Süt Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Kılınç, "Adıyaman bölgesinde birlik olarak süt toplama faaliyetlerimiz var aylık 2,5 ile 3 milyon litre arasında Adıyaman genelinde süt topluyoruz. Bu sütleri bölgede bulunan ulusal firmalara pazarlıyoruz. Deprem sonrasında bölgedeki istihdamı ve gelir kaynaklarını arttırmak amacıyla Ziraat Bankasının 'Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var ' projesi kapsamında Ziraat Bankası ile bir protokol imzaladık. Hiçbir katkı payında bulunmadan hayvan teminlerini yapmaya başladık. İlk etapta bugün yaklaşık 81 adet gebe düvenin dağıtımına başladık. Bundan sonraki süreçteki hedefimiz Bu proje 3 yıl boyunca uygulanacak proje kapsamında yaklaşık 500 üreticimize 3 bin adet gebe düve dağıtımı yapmayı planlıyoruz. Adıyaman süt üreticileri birliği olarak şu an bölgemizde lider konumundayız amacımız 3 yıl içinde aylık süt üretimimizin 5 milyon litreye ulaşması için çaba sarf ediyoruz. Adıyaman'da üretilen sütlerin yüzde 75'ini süt üreticileri birliği olarak üreticilerimizden alıp biz pazarlıyoruz. Yeni dağıtımını yaptığımız hayvanlarla birlikte Adıyaman'ı süt üretiminde daha yukarılara taşımayı hedefliyoruz. Hayvan dağıtımımızın yanı sıra Adıyaman Valiliği ve Birleşmiş Milletler ile yapılan proje kapsamında süt üreticilerimize sütlerini yerinde soğutup soğuk zinciri ve süt kalitesini koruyarak sanayiye kaliteli bir şekilde ulaştırmayı hedefliyoruz. Adıyaman süt üreticileri birliği olarak üreticilerimizden aldığımız sütü Türkiye genelinde en yüksek fiyata pazarlayan Birlik biziz Adıyaman süt üreticileri birliği olarak" dedi.

Süt üreticisi Ahmet Erceylan gebe düve dağıtımının süt üretimine katkı sağlayacağını belirterek, "Birlik aracılığıyla başvuruda bulundum sağ olsunlar bana çok yardımcı oldular.

Bu proje ile birlikte işletmemdeki hayvan sayısını arttırdım. Hedeflerime Bu proje ile birlikte daha hızlı ilerleyeceğim" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ziraat Bankası Ekonomi Gölbaşı Tarım Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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