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Adıyaman'da depremzedeler AFAD çadırında iftarını açtı

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Adıyaman'da depremzedeler, AFAD tarafından kurulan çadırda ilk iftarlarını açtı. AFAD Müdürü İshak Cindioğlu, depremzedelere desteklerinin devam edeceğini belirtti.

Adıyaman'da depremzedeler İl Afet ve Acil Durum ( Afad ) Adıyaman Müdürlüğü'nün iftar çadırında ilk iftarını açtı.

Afad koordinesinde sivil toplum kuruluşu tarafından P2 konteyner kentte kalan depremzede vatandaşlara iftarlık verildi. Yaklaşık 900 kişinin katıldığı iftar yemeğinde konuşan AFAD Müdürü İshak Cindioğlu, "Ramazan'ın ilk orucunu açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her zaman yanlarında olduğumuz depremzedeler ile birlikte ilk iftarımızı yapıyoruz. Tuttuğumuz oruçların kabul olmasını Yüce Allah'tan diliyorum" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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